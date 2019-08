Competição de aquathlon vai movimentar Marechal

Mal. Rondon – Atividade esportiva que se difere do triatlo por não contar com o ciclismo, o aquathlon será atração em Marechal Cândido Rondon no próximo domingo (8), com a 2ª etapa estadual de 2019, integrando a programação do 2º Agita Região e Jogos de Aventura e Natureza. As disputas serão na praia artificial de Porto Mendes e reunião grande número de pessoas.

Atletas de várias idades vão participar do Estadual de Aquathlon, pois haverá categorias por faixa etária em disputa, inclusive revezamento. As provas principais terão nado de um quilômetro e corrida de cinco quilômetros, inclusive o revezamento. Para os estreantes as distâncias serão 400m de nado e 2 km de corrida, aberto para qualquer idade. Haverá ainda a categoria kids: 100ms de nado e 1 km de corrida para nascidos de 2009 a 2012; e 200m de nado e 2 km de corrida para nascidos de 2007 a 2008.

Haverá premiação aos cinco melhores no geral (feminino e masculino), com dinheiro e troféu. Os valores serão oriundos das inscrições, que seguem abertas até quinta-feira (5) somente pelo site da Federação Paranaense de Triathlon: www.fptri.com.br. Os valores são R$ 80 (individual), R$ 150 (revezamento) ou R$ 50 (estreante/open e kids).