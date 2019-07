Comparci aguarda decisão da Câmara para assumir a vaga de Marcelo Nelli

UMUARAMA – Ex vereador, aposentado recentemente do IAP – Instituto Ambiental do Paraná – onde atuou no Escritório Regional de Umuarama, Antonio Comparsi, presidente do MDB aguarda decisão da Justiça para assumir uma das cadeiras na Câmara Municipal como vereador. Suplente de Marcelo Nelli, espera pela decisão final. “Estou tranquilo, aguardo uma decisão da Câmara para que possa afirmar meu retorno como vereador”, comenta.

Nelli, atualmente no Solidariedade, foi condenado, com transitado em julgado do Supremo Tribunal Federal (STF) á perda dos direitos políticos pelo período de três anos, além de sua extinção do cargo de vereador e ficará fora da eleição do próximo ano.

A procuradoria jurídica da Câmara Municipal de Umuarama foi notificada da decisão, mas ainda cabe uma última defesa de Nelli, que poderá ser feita à Casa de Leis.

O MDB, presidido por Comparsi tomou conhecimento da condenação de Nelli, em última instância e protocolou na Câmara o pedido para que a direção da Casa cumpra o regimento interno e dê por extinto o mandato de Nelli.

Somente depois disso é que o suplente da coligação (Toninho Comparsi) poderá ser convocado para assumir o cargo.

Comparsi lembrou que, se assumir a vaga, irá trabalhar pelos anseios da comunidade. “Não sou pendente à oposição ou situação. Procuro trabalhar pela população, pelas necessidades e fazendo uma atuação com transparência, seriedade e honestidade”, reforça.

Quanto aos anseios em subir para outros degraus na política local, ou até estadual, Toninho explica que por enquanto ainda é cedo para se dedicar à voos mais altos. “Vamos aguardar a decisão da Câmara Municipal e, depois que tudo estiver mais aparente e concretizado, possamos fazer nosso trabalho como vereador neste pequeno período (de pouco mais de um ano e meio) que falta para o termino da atual legislatura”.

Condenação de Nelli

Em abril deste ano, Nelli perdeu nova uma batalha na Justiça quando a ministra do STF Rosa Weber negou o seguimento a um recurso impetrado pela defesa do vereador. Nelli já havia sido condenado pelo Tribunal Regional Federal (TRF) em Ação Civil Pública por improbidade administrativa, sentença acatada por unanimidade pelos desembargadores.

Irmão em dois cargos

A denúncia dava conta que seu irmão exercia acúmulo de cargos no gabinete do deputado federal Osmar Serraglio (secretário parlamentar) e na Câmara de Umuarama como secretário geral. A sentença do Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junio, de 28 de março de 2016, determinava que Nelli tivesse o mandato interrompido com a perda do cargo, suspensão dos direitos políticos e multa civil no valor equivalente ao recebido pelo irmão entre 1 de janeiro de 2009 e 20 de março de 2010.

Serraglio

Em 2010, Osmar Serraglio (PMDB-PR) culpou Nelli pela contratação irregular do irmão. Naquele ano, assim que o fato foi revelado, Nelli e Serraglio demitiram o assessor. Marcelo alegava que não sabia do emprego do irmão no gabinete do deputado e revelou à reportagem que seus advogados recorriam e que ainda havia possibilidade de recursos junto ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nota oficial

Em nota, o presidente da Câmara, vereador Noel do Pão informa que um requerimento firmado pelo Diretório Municipal do Movimento Democrático Brasileiro de Umuarama – MDB pedindo a extinção do mandato do Vereador Marcelo Nelli, está em tramite no Poder Legislativo. Esclarece que o requerimento é fundamentado pela ação judicial que resultou na suspensão dos direitos políticos do vereador, pelo prazo de 3 anos, a contar do trânsito em julgado da decisão, em 11 de junho de 2019, perante o STF. Por sua vez, em cumprimento à Lei Orgânica do Município e ao Regimento Interno, a Câmara determinou a notificação de Nelli para que, no prazo 3 dias úteis, a contar de sua notificação, apresente defesa. A assessoria do vereador aponto que ele se encontra em viagem, com previsão de retorno para próxima semana. Todavia, estão sendo mantidas todas as medidas para efetivar a notificação pessoal do parlamentar.