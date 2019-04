Como vencer seu maior inimigo

“Dinheiro não traz felicidade”. “Você só será aceito se for magro”. “O mundo é perigoso”. “Nenhum homem presta”. “Sou muito velho para isso”. “É melhor dar do que receber”. Quem nunca ouviu essas e outras frases na vida? São sensos comuns que se tornam verdades no nosso subconsciente e, sem sabermos, limitam-nos, e bastante!

Já há alguns anos, terapeutas descobriram que um dos nossos maiores inimigos são essas crenças limitantes. Acredite, elas têm um poder muito maior que podemos imaginar e, sim!, todos crescemos cheios delas.

Com o passar dos anos, elas vão nos limitando cada vez mais. São como gaiolas que nos aprisionam. Saber que elas existem é o primeiro e importante passo. Depois, é preciso identificá-las e saber que é possível tirá-las da nossa cabeça e criar pensamentos novos, que permitam-nos expandir.

O Psych-K® é um método simples e direto para identificar e mudar crenças subconscientes autolimitantes, que perpetuam os velhos hábitos de pensamento e comportamento que você gostaria de mudar. É um processo simples que ajuda a se comunicar com seu subconsciente, onde quase todos os comportamentos – construtivos e destrutivos – se originam, para que você possa mudar as crenças que limitam sua autoestima, seus relacionamentos, seu desempenho no trabalho e mesmo a sua saúde física.

Através do Psych-K® é possível identificar e transformar crenças que limitam em outras que apoiam em qualquer parte de sua vida.

Mergulhe nesse universo

Além de oferecer tratamento nessa área, a Kahena Espaço Natural gosta de “extrair direto da fonte”. Ou seja, proporciona mais um treinamento de Psych-K® com a facilitadora Beth Holstein, brasileira e radicada nos Estados Unidos e considerada um dos principais expoentes da técnica.

Ela vem a Toledo pela segunda vez, integrando a programação do 7º Mãe Terra, organizado e promovido pela Kahena.

O curso será dividido nos módulos básico e avançado. Nos dias 12, 13 e 14 de abril será ministrado o módulo básico e nos dias 15, 16, 17 e 18 de abril o avançado.

Beth é graduada em Pedagogia pela Iowa State University, mestre em psicologia clínica pela Western Illinois University. Trabalha com psicologia clínica há 37 aos, 20 deles atuando como instrutora de Psych-K®.

Certificada internacionalmente pelo Psych-K® Centre Internacional, ministra cursos nos módulos básico, avançado e profissional no Brasil e no exterior, sendo a única habilitada no mundo para cursos em língua portuguesa. No ano passado ela esteve em Toledo e neste ano retorna novamente para novas etapas do curso.

Conteúdo

Os cursos básico e avançado ensinam a acessar a sabedoria interior, a fim de mudar de forma rápida e fácil as crenças autossabotadoras. O curso ensina o que você precisa saber para ajudar a si mesmo, a sua família, seus amigos e a fazer mudanças significativas em suas vidas. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (45) 99997-9199 e (45) 99937-1578.

Mãe Terra

Depois do término do curso, Beth Holstein permanece em Toledo, onde participa da programação do sétimo evento Mãe Terra, de 18 a 22 de abril, que contará com a presença do ator americano Moses Brings Plenty, que carrega o DNA dos índios Oglala Lakota.

Moses participa do evento a convite da Kahena e falará das tradições indígenas, trazendo a mensagem do seu povo às pessoas.