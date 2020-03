Como medida preventiva contra coronavírus, FC Cascavel suspende atividades e libera atletas

Com o objetivo de combater e prevenir o avanço do COVID-19 (Coronavírus), a diretoria do Futebol Clube Cascavel comunica que suspendeu todas as atividades das equipes, desde as categorias de base, até a equipe profissional. Os atletas foram dispensados na manhã dessa terça-feira (17).

Para a equipe profissional o afastamento e a suspensão das atividades segue até a próxima segunda-feira (23), onde será reavaliada a necessidade ou não de prorrogar a licença dos atletas. Já os atletas das categorias de base estão afastados por 15 dias, a contar da data de hoje, dia 17 de março de 2020.

A decisão de paralisar as atividades da Serpente Aurinegra respeita as recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, e tem o objetivo de evitar o contágio e a transmissão do Coronavírus

O clube também orientou atletas, comissão técnica e colaboradores para que fiquem em suas casas durante esse tempo, de preferência em isolamento, evitando ambientes com grande quantidade de concentração de pessoas e deslocamentos a locais com potencial risco de contágio e transmissão do vírus.

É importante destacar que nenhum dos colaboradores, atletas, membros da comissão e diretoria do FC Cascavel, tiveram sintomas relacionados ao coronavírus.