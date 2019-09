Como identificar a energia negativa e como se livrar dela

O ser humano é constituído de bilhões de combinações de átomos que vibram em diferentes frequências. A maneira como os átomos se organizam, assim como a vibração que possuem, irão dar expressão a diferentes emoções, pensamentos, objetos, seres vivos, etc. Logo, nossa frequência vibratória definirá muito sobre harmonia e desarmonia de nós para com o ambiente que nos rodeia e o quanto podemos ser afetados pelas demais energias que nos rodeiam.

Podemos interpretar como energia negativa aquela energia de padrão vibracional capaz de desequilibrar campos energéticos. Existem uma série de sinais ou sintomas envolvendo esta frequência energética.

A energia negativa pode ser proveniente de forças externas, mas, não raro, pode também partir de dentro de nós. O principal fator capaz de produzir energias negativas é bem simples: a maneira como interpretamos a realidade.

São vários os sintomas que podemos detectar para saber se estamos carregando energias negativas. Listamos para você:Insatisfação constante, vitimização, queixar-se constantemente e cansaço crônico.

Existem diversas maneiras e terapias que podem ser utilizadas para que alguém se livre das energias negativas, mas a mais importante delas é a busca pelo equilíbrio.

Faça passeios ao ar livre e observe a grandeza da natureza das coisas. Tome banhos de ervas e de óleos essenciais. Olhe para si mesmo e veja a improbabilidade no humano e equilibre-se. A forma como vemos as coisas definem muito sobre nós e restabelecem os padrões energéticos com eficácia, mas somente você é o grande responsável sobre como vê o mundo.

Não esqueça que a medicina tradicional pode ajudar você. Na dúvida, procure um médico e faça seus exames regularmente.

Fonte: Wemystic