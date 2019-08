Como escolher a escola ideal para os filhos

Escolher uma escola ideal para o filho pode não ser uma tarefa fácil, mas é um fator essencial para garantir uma base de ensino e até mesmo o futuro da criança.

Para a vice-diretora e coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental do Colégio Nossa Senhora das Dores, Anna Paula Jorge Jardim, em primeiro lugar, é preciso refletir sobre o projeto pedagógico da instituição e nenhum detalhe deve ser ignorado, pois é a oportunidade da criança crescer em contato com desafios e aprendizados alinhado aos princípios da família.

Ana Paula lista dez dicas para escolher a escola do filho, “ainda que não há certo nem errado na hora dessa escolha e sim o que faz sentido para os pais.

O primeiro passo é saber o que você quer que o seu filho aprenda e o que você não abre mão como os valores da família, profissionais e espaço físico.

Avalie se a instituição tem a ver com o estilo da criança ou o da família. Peça para conhecer o projeto pedagógico da escola.

Nos horários de saída ou de entrada dos alunos aproveite para ir até a instituição e converse com os pais que estão aguardando as crianças. Faça perguntas de como a instituição atua em situações quando você não pode buscar os filhos e precisa de um parente para pegá-los. Verifique também como proceder em casos de atraso tanto para pegar quanto para deixar a criança.

Visite todas as dependências da escola e avalie a limpeza e a higiene dos espaços já que seu filho poderá passar horas naquele local.

Escolha uma instituição que ensine valores e estimule o desenvolvimento cognitivo, físico e social – independentemente da idade da criança.

Se você tem dois ou mais filhos e não sabe se coloca ou não na mesma instituição, não se perturbe com essa dúvida. Não há regra, mas se for por praticidade, escolha uma escola maior, que tenha todos os ciclos de ensino.

Procure saber se a instituição oferece cursos extracurriculares e se ela investe em outras áreas como: esportes, robótica, ensino bilíngue, intercâmbio e outros.

A localização também deve ser levada em consideração, principalmente em grandes cidades. O que vale é garantir o conforto físico da criança e a locomoção dos pais.

As crianças precisam de espaço para pular, correr e se divertir. Por isso, dê preferência às instituições que prezam o brincar, especialmente quando acontece ao ar livre.