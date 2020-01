Como cuidar da saúde respiratória no verão

Ainda que o verão seja a época mais chuvosa do ano, as altas temperaturas, o clima seco e a poluição podem agravar as doenças respiratórias. Asma, bronquite, rinite e faringite são doenças populares nessa época, mas algumas que são mais comuns no inverno, como amigdalite, sinusite, pneumonia, gripe e resfriado, também podem aparecer.

De acordo com o pneumologista Ricardo Albaneze, isso ocorre porque “no verão, as temperaturas costumam ser mais altas; o tempo seco e úmido ao mesmo tempo acarretam problemas nos pulmões e/ou nas vias respiratórias. Esse fator também pode provocar irritações no aparelho respiratório e até infecções nos pulmões, causando as conhecidas doenças respiratórias de verão”, ressalta Albaneze.

Em uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), é possível perceber que acúmulo de gases nocivos na atmosfera em períodos mais quentes pode agravar esses quadros. As doenças respiratórias com mais casos durante o estudo foram: infecção de vias aéreas superiores, como sinusite, faringite e amigdalite, que corresponderam a 72% dos casos; gripes em geral, 12%; pneumonia, 9%, e asma, 7%.

Como evitar as doenças

Como o clima é bem quente no verão, um lugar fresco é o que mais se procura. Alguns aparelhos como o ar-condicionado e o umidificador de ar podem ser usados com cautela para refrescar o ambiente. Mas usá-los com exageros não é recomendado, pois, enquanto um seca e gela o ar, o outro pode criar mofo e bolor. Essas características podem facilitar quadros de doenças respiratórias.

Veja como evitá-las:

Ingerir muito líquido: o recomendado é beber no mínimo dois litros de água por dia;

Evitar ambientes fechados com aglomeração grande de pessoas: shoppings, mercados, transporte público e cinemas podem ser locais de fácil transmissão de doenças como gripes e resfriados. Prefira lugares arejados e ventilados;

Use soro fisiológico: melhora a respiração, já que as narinas estão umidificadas e limpas;

Evitar exercícios nos períodos mais quentes do dia: entre às 10h e às 16h, não é adequado praticar exercícios físicos ou tomar Sol, porque a umidade está mais baixa e a incidência de raios UVA e UVB está mais alta.

Como as crianças estão preocupadas em brincar durante o verão, elas raramente irão pedir água ou dizer que estão com sede, por isso é recomendado oferecer de hora em hora. Já os idosos possuem imunidade baixa e metabolismo mais lento, além de ficarem com as mucosas ressecadas rapidamente.

