Como a Lua influencia as crianças

A Lua no mapa natal fala sobre nossa infância e a relação com nossa mãe. É mais fácil encontrarmos as crianças com características lunares do que solares, pois as partes mais ativas de sua personalidade (O Ascendente e seu regente, bem como o Sol e Marte) ainda não estão atuando com a força da maturidade sobre o indivíduo. Veja a influência da lua no nascimento:

Lua Nova (sol e lua no mesmo signo): Misteriosas, observadoras e muito espertas, possuem uma grande criatividade e é uma das mais espontâneas das fases, como está junto do Sol, expressará desde a mais tenra idade traços de personalidades que serão encontrados na idade adulta.

Lua Crescente: Impulsivas, combativas e ansiosas, possuem muita energia e uma vontade forte, mas nem tão duradoura quanto eles gostariam. Uma mente elétrica e muita ansiedade por comunicação deixam estas crianças bem inquietas.

Lua Cheia (sol e lua em signos opostos): A influência da Lua sobre o parto feminino faz com que seja muito comum encontrar pessoas com este aspecto em seu mapa natal, Sol oposto a Lua. A infância deste pequeno será um espelho para sua vida adulta, ele tenderá a ver os pais como imagens ambíguas ou opostas.

Lua Minguante: Este é outro aspecto comum no mapa das pessoas, fala de uma criança mais introspectiva, silenciosa e de certa forma solitária, que aceita sem questionar, mas constantemente tende a fugir para seu mundo interior e de certa forma negar as coisas externas.