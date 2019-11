Comissão Organizadora divulga relação de intérpretes que irão se apresentar no 3º Canta Guaraniaçu.

Confirmando como o maior evento entre os já realizados e com recorde de intérpretes participantes, o III Canta Guaraniaçu, promete ser inesquecível. Serão mais de R$ 27.000,00 em premiação e 118 intérpretes inscritos em todas as categorias em disputa:

De 12 a 17 de Novembro, a partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes Onófre Garbacheski.

O evento faz parte das atrações preparadas pelo Governo Municipal para comemorar os 68 Anos de Emancipação Política, Administrativa e Econômica de Guaraniaçu e que também terá dois grandes shows a nível nacional com espetáculos do Quarteto Giliade no dia 12 de Novembro, na abertura das festividades e Marcos e Belutti, dia 17 de Novembro no encerramento do evento.

Também será realizada a 1ª Feira das Nações, a 2ª Feira de Artesanatos e a 2ª Feira da Agroindústria. Para Maiores informações sobre a programação do evento, os interessados devem acessar o site do Município, no seguinte endereço eletrônico: www.guaraniacu.pr.gov.br.

Confira quem estará no palco deste grande evento que será abrilhantado pela Banda APK de Francisco Beltrão:

CATEGORIA GOSPEL

01 – Elci Luciane Laranjeiras do Sul-PR

02 – Maria Eduarda França Guaraniaçu-PR

03 – Marciano Aneves ​​Esteio-RS

04 – Ahana Aires Pereira Guaraniaçu-PR

05 – Vania Paula Ribeiro da Silva Toledo-PR​

06 – Ewerton Carlos Brito Leite Guaraniaçu-PR

07 – Jadson Martens Lindoeste-PR

08 – Lucas e Alan Rio Bonito do Iguaçu-PR

09 – Odacir e Marcos Guaraniaçu-PR

10 – Thiago Junior Silveira Dois Vizinhos-PR

11 – Celso Soares Guaraniaçu-PR

12 – Valdirene de farias Guaraniaçu-PR

13 – Josiane Visentim da S. Helo Ibema-PR

14 – João Cesar e Irene Campo Bonito-PR

15 – Juliano Vasaris Sonora–MS

CATEGORIA INFANTO JUVENIL

01 – João Pertile Piratuba-SC

02 – Hanny Kethellyn Nova Aurora-PR

03 – Larissa de Freitas Ibema-PR

04 – Bianca Alves Catanduvas-PR

05 – Dhenifer dos Santos Guaraniaçu-PR

06 – Stefhany Alves de oliveira Catanduvas-PR

07 – Luana Ortega Toledo–PR

08 – Milena Reinaldo Erval Velho–SC

09 – Rodrigo Silva Cascavel–PR

10 – Gabriely Costa Toledo-PR

11 – Taynara Brandão Rocha Guaraniaçu-PR

12 – Gabrieli da Cruz Quadros Guaraniaçu-PR

13 – Maria Eduarda Braga Diamante do Sul-PR

14 – Moises Avila Campo Bonito–PR

15 – Ana Julia Casagrande Dois Vizinhos–PR

16 – Allan Colla Santos Catanduvas-PR

17 – Aline Damiani Tozo Mangueirinha–PR

18 – Elvis e Léo Guaraniaçu-PR

CATEGORIA KIDS MIRIM:

01 – Analy Santos da Silva Guaraniaçu-PR

02 – Luigi Artur Guaraniaçu-PR

03 – Eduardo Martins Globo Laranjeirasdo sul-PR

04 – Rafaela Albuquerque da Silva Guaraniaçu-PR

05 – Ana Clara Ap. da Cruz Quadros Guaraniaçu-PR

06 – Lara Sophia Ibema-PR

07 – Leticia Gabriely Itaipulandia-PR

08 – Maria Eduarda Birão Campo Bonito-PR

09 – Maria Eduarda Racoski Cascavel-PR

10 – Anabeli Grassi Campo Bonito-PR

11 – Andressa Victória Guaraniaçu-PR

CATEGORIA LOCAL:

01-Tio Maneco ​​ Guaraniaçu-PR

02-João P. Modesto ​​Guaraniaçu-PR

03 – Odilon do Acordeon ​Guaraniaçu-PR

04 – André da Cruz ​Guaraniaçu-PR

05 – Odacir e Marcos ​Guaraniaçu-PR

06 – Reberson e Claudir ​Guaraniaçu-PR

07 – Celso Soares ​Guaraniaçu-PR

08 – Cleverson Rodrigues ​Guaraniaçu-PR

09 – Laila Nazaré Ferreira ​Guaraniaçu-PR​

10 – Didi do Teclado ​Guaraniaçu-PR​

11 – Ademir e Herondi ​Guaraniaçu-PR​

12 – Maria Eduarda ​Guaraniaçu-PR

13 – Tony Paiva e Thiago ​Guaraniaçu-PR

14 – Claudio Elias ​Guaraniaçu-PR

15 – Ricardo e Brenda ​Guaraniaçu-PR

16 – Valdirene de Farias Guaraniaçu-PR

17 – Adilson Dias Guaraniaçu-PR

18 – Zé Milton Guaraniaçu-PR

19 – Giulliano Roberto Guaraniaçu-PR

CATEGORIA POPULAR:

01 -Fernando Bueno de Oliveira ​Campinas-SP

02 – Gilberto Irineu Jr. ​Ramilandia-PR

03 – Tiago Alves de Oliveira ​Foz do Iguaçu-PR

04 – Aran Almeida ​Jaraguádo sul-SC

05 – Rony Vox ​Londrina-PR

06 – Breno Sampaio Paranaguá–PR

07 – Janaina Becker ​Toledo-PR

08 – Biolange Maravilha Pato Bragado-PR

09 – André Di Barros ​Araucaria-PR

10 – Crys Vander ​Passo Fundo-RS

11 – Fernanda de Oliveira ​Palotina-PR

12 – Ivonete Gonçalves ​Ouro Verde do Oeste-PR

13 – Marcos Dellatorre ​Chiapetta-RS

14 – Vanessa Zanella Itaipulandia-PR

15 – André da Cruz ​Guaraniaçu-PR

16 – Julia Ferronatto ​Cascavel-PR

17 – Sabino Vicentino ​Chapecó-SC

18 – Brenda Sacomori ​Guaraniaçu-PR

19 – Paulinho Werlly ​Verê-PR

20 – Cristian Ritter ​​​​BalnearioCamboriu-SC

21 – Mario André Pereira ​Campo Bonito-PR

22 – Fabiano Tidre​​​​ Porto Alegre-RS

CATEGORIA SERTANEJA:

01 – AUDES E GILMAR Chopinzinho-PR

02 – Tony Santos e Douglas São Lourenço do Oeste-SC

03 – Deison e Dinis São Luiz Gonzaga-RS

04 – Keila e Gilson Francisco Beltrão-PR

05 – Jonas e Paulo Medianeira-PR

06 – Vilmar e Robson ​ Cascavel-PR

07- Oda e Maria Fernanda ​ Laranjeiras do Sul-PR

08 – Kleber & Adilsom ​ Ubiratã-PR

09 – Saulo Viola e Tiago ​ Goioere/Moreira Sales-PR

10 – Lary Freitas e Adilsom ​ Ibema-PR

11 – Rebersom e Marcio ​ Cascavel/Guaraniaçu-PR

12 – Luiz Alves e Angela Chopinzinho/Catanduvas-PR

13 – Odilon do Acordeon ​Guaraniaçu-PR

14 – Roni Pasa ​ Dois Vizinhos-PR

15 – Roberto Carlos e Valmir ​ Chopinzinho-PR

16 – Luiz Carlos e Leandro ​ Ubiratã-PR

17 – Nilton e Gabriel ​ Ramilândia-PR

18 – Antoninho e Douglas ​Saudade do Iguaçu-PR

19 – Mateus e Alexandre ​Campo Bonito-PR

20 – Laila Nazaré Ferreira Guaraniaçu-PR

21- – Cleverson Rodrigues Guaraniaçu-PR

22 – Sivaldo Campos e Tony Rocha ​Ubiratã-PR

23 – Robson Rodrigues Campo Bonito–PR

24 – Welliton e Juliano ​Foz do Iguaçu-PR

25 –Erondi e Julio ​Guaraniaçu/Cascavel-PR

26 – Sandra e Ivanice ​Campo Bonito-PR

27 – Renato Viola ​Laranjeiras do Sul-PR

28 – Alexandre e Evelise ​Mangueirinha-PR

29 – Daniel e Ademir Guarapuava-PR

30 – Denner Ayron Foscheira ​Campo Bonito-PR

31 – Valdir e Davenir ​​Rio Bonito do Iguaçu-PR

32 – Marlon e Mateus​​​Guaraniaçu/Cascavel-PR