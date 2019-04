Comissão debate criação de museu da produção e turismo rural

Cascavel – Em reunião com o prefeito Leonaldo Paranhos, o presidente da Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais da Câmara de Cascavel, vereador Olavo Santos, participou do debate sobre a criação do museu da produção e turismo rural em Cascavel. A proposta é restaurar a história de Cascavel que por muitos anos teve a exploração da madeira e a agricultura como principal atividade econômica. E, com o turismo rural, a intenção é fomentar a economia local, principalmente de pequenas propriedades.

Durante a discussão foram debatidas as ações necessárias para que os projetos de implantação do museu da produção e o turismo rural aconteçam e foi apresentada a necessidade de investimentos em infraestrutura, principalmente em melhorias nas estradas rurais, para implantar o Ciclo Turismo.

Um dos pontos apresentados pelo prefeito é a possibilidade de o Município utilizar a atual sede do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), localizada em área central de Cascavel, para a instalação do museu da produção, materializando como palco para contar a história da evolução do sistema produtivo de Cascavel, desde a década de 1940.

Para o vereador Olavo Santos, Cascavel tem uma área muito rica, ainda a ser explorada, que é o turismo rural. São várias atividades ligadas ao setor que podem ser contempladas, com inúmeras propriedades que podem ser incluídas nesse projeto, o que contribuirá com a economia local e desenvolvimento econômico de muitas famílias. “A Comissão de Turismo e Assuntos Internacionais está empenhada na articulação para que esses projetos aconteçam e o turismo rural possa ser uma realidade, há várias ações já em curso e, com a união de todos os envolvidos, vamos conseguir pôr isso em prática”, destaca Olavo.

Além do presidente do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), Samoel Antônio de Mattos Junior, do presidente do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural), Paulo Valini, e de seus conselheiros, a reunião também contou com a participação do secretário municipal de Agricultura, Ney Hamilton Haveroth, do presidente do Sindicato Rural Patronal, Paulo Roberto Orso, e de representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, da Unioeste e de demais entidades ligadas aos dois setores.