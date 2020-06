Começam as vendas de ingressos para o Iguaçu Cine Drive-in que estreia dia 10

Já estão à venda os ingressos para o Iguaçu Cine Drive-in, que acontece de 10 a 14 de junho. A ação é coordenada pelo Visit Iguassu e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Nesse período de pandemia, com a exigência de um distanciamento social, o cine drive-in pretende ser uma opção de lazer. As exibições contam com o suporte do Cataratas JL Shopping, Cine Cataratas e do Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention, local onde será montada a estrutura.

O valor do ingresso é por veículo, que podem comportar até 4 pessoas, mas a organização orienta que para uma experiência mais satisfatória, os carros tenham de duas a três pessoas, uma vez que não será permitido o desembarque. Além do ingresso, será cobrado 1 quilo de alimento não perecível (exceto sal) e/ou 1 produto de limpeza por pessoa.

Serão duas sessões diárias com capacidade para aproximadamente 150 veículos cada uma, a primeira já é no dia 10/06, e toda venda de ingresso será feita 100% online. CLIQUE AQUI.

A ação é do Visit Iguassu e visa, além de levar um pouco de lazer e diversão à população, gerar receita para a entidade e manter o trabalho de promoção turística. “O Visit é uma entidade sem fins lucrativos e com as mudanças provocadas pela Covid-19, está sem fonte de renda para manter os trabalhos de promoção, captação de eventos e capacitações, já há dois meses. Para se ter ideia, o evento foi criado pela equipe de forma voluntária. Além disso, o evento também prevê uma ação beneficente, cuja destinação será definida pela Ação Social da Prefeitura”, comenta a Diretora Executiva da entidade, Cristiane Santos.

Bomboniere

A equipe do Cine Cataratas montará uma estrutura para atendimento ao estilo de cinema, com pipoca, doces e bebidas. Tudo com valores especiais para a ação e com combos específicos para o Iguaçu Cine Drive-in. Lembrando que o evento é em local privado e que será vedada a entrada de bebidas alcoólicas.

Apoio

A ação também tem o apoio e suporte da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que através das secretarias de Turismo e Saúde, orientam todas as regras para a uma atividade segura, com todas as medidas de prevenção e segurança.

A ação conta com o patrocínio do Cataratas do Iguaçu S.A.; Cataratas JL Shopping; Cine Cataratas, Construtora Iguassu, Farmácias Nissei, Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention; San Martin Cataratas Resort & Spa; e Sicoob – Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil. E conta com o apoio dos seguintes parceiros: Art Foz, Arte Fantasias Atelier; Equalizee Eventos; Itaipu Binacional, Okay Eventos, Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, Secretaria Municipal de Turismo; Stand Solutions; Vision Art; e 100fronteiras.

Para os participantes do Iguaçu Cine Drive-in

1. O evento recolherá doações de alimentos e itens de limpeza. SERÁ OBRIGATÓRIO levar e apresentar junto ao ingresso digital 01 quilo de alimento não perecível (exceto sal) e/ou 01 item de limpeza (detergentes ou álcool gel 70%) por pessoa dentro do carro. Os itens devem ser entregues em uma sacola plástica;

2. O uso de máscara é obrigatório a todos os participantes, sem exceções. A máscara deverá ser utilizada em todo o período que estiver no local do Iguaçu Cine Drive-in, excetuados os momentos em que os participantes estiverem comendo ou bebendo algo;

3. É proibido sair dos veículos, salvo no caso de necessidade de uso de banheiro, o que ocorrerá de acordo com as demais regras aqui estabelecidas;

4. Os veículos devem ser estacionados nas posições devidamente sinalizados pela equipe do Iguaçu Cine Drive-in;

5. Caso precise falar com nossa equipe, ligue o pisca alerta, que alguém se dirigirá até seu carro. Esta será a única maneira de comunicação entre você e nossa equipe, portanto, não buzine, não grite ou saia de seu veículo para esta finalidade;

6. Está terminantemente proibida a utilização da buzina dos veículos;

7. É proibido levar e/ou consumir bebidas alcoólicas durante todo o evento. Em caso de flagrante, a organização do evento se dá ao direito de confiscar as bebidas alcoólicas encontradas;

8. Menores de idade desacompanhados dos pais só entrarão com a autorização expressa destes;

9. Não será permitida entrada de motocicletas, bicicletas ou pedestres no local do Iguaçu Cine Drive-in;

10. Nós adoramos “pets”, mas pelo fato de não ser permito transitar pelo local do cine, não será permitida a entrada de animais, pois não haverá local para as necessidades deles;

11. Caminhonetes (modelos como Amarok, Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Chevrolet S10, não se limitando a estes modelos, considerando similares) e carros grandes (SUVs em geral) terão lugares específicos demarcados e devem ser estacionados exclusivamente nessas vagas para preservar a visibilidade da tela por todos os participantes;

12. Devem ser seguidas todas as orientações contidas nos informativos sobre o Iguaçu Cine Drive-in, bem como as passadas pelos colaboradores do Iguaçu Cine Drive-in;

Recomendações aos participantes do Iguaçu Cine Drive-in:

1. Ao finalizar a compra de ingresso do Iguaçu Cine Drive-in, um QRCODE será gerado. NÃO o compartilhe com ninguém, ele é o seu ingresso. Salve-o em seu celular, para poder fazer o check-in (comprovação de compra) na entrada;

2. O ingresso é válido por carro;

3. No mesmo veículo, sugerimos que somente estejam pessoas que moram na mesma casa;

4. Pensando na sua melhor experiência, sugerimos até 3 adultos por veículo, mas serão aceitos até 4 adultos ou 2 adultos e 2 duas crianças (de até 12 anos – verificar classificação indicativa para o filme escolhido). Dependendo do modelo do veículo, a visão no banco de trás pode ser prejudicada;

5. Verifique a classificação indicativa do filme;

6. Procure permanecer em silêncio durante a exibição do filme para não prejudicar a experiência dos demais expectadores;

7. O áudio do filme será transmitido por uma frequência via rádio, portanto é fundamental que seu veículo tenha rádio para poder ouvir o filme

Verifique se o rádio do seu veículo está em perfeito funcionamento, pois a equipe do Iguaçu Cine Drive-In não se responsabilizará por falhas técnicas nos equipamentos de rádios dos veículos, nem contará com equipe para conserto dos aparelhos no local do Cine;

8. A frequência/estação no rádio para a qual será transmitido o áudio do filme estará divulgada na tela do cinema, antes de iniciar o filme;

9. Vagas prioritárias para PNE estarão disponíveis e localizadas próximas aos banheiros. Indique sua necessidade logo na chegada do Iguaçu Cine Drive-in para ser conduzido até uma dessas vagas;

10. Pipoca doce e salgada, bebidas e guloseimas poderão ser comprados na bomboniere, instalada logo na entrada do local. Os pedidos deverão ser feitos via WhatsApp e no pedido deverá ser indicado o local da vaga. Os pagamentos deverão ser feitos com cartões de débito e/ou crédito;

11. Respeitar todas as orientações dos órgãos públicos sobre distanciamento e isolamento social e prevenção ao covid-19;

12. Proteger as pessoas consideradas como grupo de risco, tais como portadores de doenças crônicas (como diabetes e hipertensão, asma, enfermidades hematológicas, doença renal crônica ou imunodepressão) e indivíduos acima de 60 anos;

13. Usar máscaras;

14. Lavar as mãos com frequência;

15. Ao tossir ou espirrar cubra o nariz;

16. Evite tocar os olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

17. Ao tocar, lave sempre as mãos;

18. Mantenha distância mínima recomendada de 2 metros de distância de qualquer pessoa;

19. Evitar abraços, beijos, apertos de mãos;

20. Higienize com frequência seu celular, óculos e/ou outros objetos que portar consigo e utilizar com frequência;

21. Não compartilhe objetos de uso pessoal.

Como funcionará o Cine Iguaçu Drive-In?

1. Visando ser um programa de lazer 100% sem contato, e zelando pelo bem-estar de todos, a compra de ingressos é feita de forma online e antecipada.

2. Ao finalizar a compra pelo site, um QRCODE é gerado. NÃO compartilhe com ninguém, ele é o seu ingresso. Salve-o em seu celular, para poder fazer o check-in (comprovação de compra) na entrada.

3. Na chegada ao evento, esteja com o QRCODE de seu ingresso em mãos para fácil checagem;

4.Caso deseje comprar pipocas ou bebidas, estes poderão ser adquiridos na bomboniere do Iguaçu Cine Drive-in, instalada logo na entrada do local;

5. Depois de feito seu check-in no local do Iguaçu Cine Drive-in, a entrada é liberada para acesso de seu veículo ao pátio. Siga todas recomendações da equipe de apoio para encontrar a sua vaga, preservando uma distância considerável entre os veículos;

6. Após estacionar em sua vaga, sintonize a frequência de rádio indicada no telão do Cine. Você ouvirá todo o filme somente através do som de seu carro;

7. Caso precise falar com nossa equipe, ligue o pisca alerta, que alguém de nossa equipe se dirigirá até seu carro. Esta será a única maneira de comunicação entre você e nossa equipe, portanto, não buzine, não grite ou saia de seu veículo para esta finalidade.

Protocolo para atendimento de necessidade do uso de banheiros durante o Iguaçu Cine Drive-in:

1. O participante do evento receberá previamente todas as indicações da localização dos banheiros disponíveis para uso no Iguaçu Cine Drive-in;

2. Somente será permitida a saída de pessoas do veículo com máscara e uma pessoa por vez, excetuados, crianças ou aqueles que necessitem auxílio para locomover-se, os quais poderão ser acompanhados por 1 adulto;

3. Nossos banheiros serão higienizados constantemente por uma equipe devidamente capacitada;

4. Nos banheiros, haverá álcool gel disponível aos participantes;

5. É obrigatória a higienização das mãos antes de ingressar no banheiro e após utilizá-lo;

6. Haverá controle do número de pessoas para ingresso nos banheiros, a fim de evitar aglomerações;

7. Os participantes deverão manter o distanciamento social recomendado.

Plano de Prevenção/ Obrigações da Equipe Iguaçu Cine Drive-in e prestadores de serviços terceirizados:

1. Atender prontamente qualquer chamado dos participantes por meio da sinalização de alerta dos veículos;

2. Lavar sempre as mãos;

3. Não manter contato físico com os participantes ou com outros colaboradores;

4. Atender os protocolos de uso de banheiro e de ingresso no local do Iguaçu Cine Drive-in;

5. Uso obrigatório de máscara;

6. Limpar frequentemente os banheiros do cine drive-in e demais espaços de uso comum;

7. Disponibilizar pontos com dispensadores de álcool em gel 70%.