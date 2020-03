Foz do Iguaçu abre neste sábado sua temporada de kart com a realização da primeira etapa do Campeonato Citadino. Os treinos livres serão a partir das 9h, com 15 minutos para cada categoria. Vão à pista, pela ordem, as categorias Cadete/Escola, Júnior Menor e F-4. A partir das 11h30 serão realizados os treinos classificatórios e as provas começam às 14h, com duas baterias para cada categoria.

Relacionado