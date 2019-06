Começa no dia 20 a Copa Master de basquete feminino

De 20 a 23 de junho, Foz do Iguaçu sediará a 3ª Copa Master de Basquete Feminino, no Ginásio do Flamenguinho. Além do time da cidade, “Brutas Foz Master”, participarão da competição equipes de Curitiba, Mato Grosso do Sul, Irati e Ponta Grossa, reunindo cerca de 60 atletas.

O time de Foz do Iguaçu estará representado pelas atletas Emili, Cláudia, Sussi, Fran, Luciana, Luciene, Marci, Marina, Marília, Roberta, Sandra e Mayara. As atletas Ari e Fabi (lesionadas) estarão presentes, mas não entram em quadra.

A principal intenção do evento é promover a saúde e inspirar outras mulheres a prática da atividade física. O time de Foz do Iguaçu, “Brutas” leva o nome não fomente pela força, mas principalmente pela garra e persistências das jogadoras, que conciliam o esporte com o trabalho e as atribuições da maternidade.