Começa construção de trincheira em Santa Terezinha de Itaipu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) começa nesta segunda-feira (20) as obras da nova trincheira da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, região Oeste. O investimento é de R$ 7.954.998,17 e inclui a execução de uma nova via marginal do lado esquerdo da rodovia.

Os serviços serão no Km 709, na altura da Avenida das Orquídeas. Já a nova marginal irá conectar a Rua 3 de Maio e a Rua Flavio Dal Bó, com mais de um quilômetro de extensão.

“Com essa obra vamos melhorar a capacidade operacional da BR-277 em Santa Terezinha do Itaipu, distribuindo o tráfego urbano pelas marginais e o tráfego de longa distância, que é principalmente de veículos pesados, pela rodovia”, explica o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. “Saem ganhando os condutores que estão apenas cruzando o município, e saem ganhando os moradores da cidade, que vão poder trafegar com muito mais segurança e facilidade”, acrescentou.

Enquanto a trincheira estiver em execução, o trânsito será desviado pela marginal direita da BR-277, a Avenida Adolfo Lolato. O prazo de execução é de 365 dias corridos.

Segundo o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, levantamento feito pela concessionária responsável pelo trecho verificou que quase três mil veículos pesados utilizam a rodovia diariamente. “Com essa obra vamos dar uma opção para os condutores locais trafegarem sem precisar utilizar as mesmas pistas, e uma interseção em desnível, que permite cruzar a rodovia com total segurança”, disse.

A obra inclui serviços de terraplenagem, pavimentação, sistemas de drenagem e obras de arte correntes, obra de arte especial, sinalização e serviços complementares.

CONVÊNIO – A prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu, em convênio com a Secretaria estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, está prolongando a Avenida das Orquídeas da BR-277 até a Rua Gabriel Hoppers, obra que complementa a realização da nova trincheira e via marginal.