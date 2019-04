Comboio da Saúde e Cidadania realiza ação no centro de Cascavel neste sábado

Domingo (07) é o Dia Mundial da Saúde. Como forma de incentivar a população a manter hábitos saudáveis e checar como está a saúde, o Centro Universitário FAG estará no Calçadão da Avenida Brasil, em frente à Catedral, com o Comboio da Saúde e Cidadania, neste sábado (06). Acadêmicos, professores e coordenadores estarão à disposição com diferentes serviços gratuitos, das 8h às 12h30.

O curso de Enfermagem fará a verificação de pressão arterial. Farmácia estará com o teste de glicemia capilar e orientação sobre o uso racional de medicamentos. Fonoaudiologia realizará a triagem auditiva. Com os alunos e professores de Nutrição, os participantes vão receber avaliação e orientação nutricional e ainda poderão participar de uma brincadeira. O curso de Ciências Biológicas levará vários animais peçonhentos e vetores de doenças para que a população tome os devidos cuidados. Para quem quiser relaxar, o curso de Fisioterapia estará à disposição com a Terapia Manual. Medicina vai marcar presença com orientações sobre primeiros socorros e técnicas de reanimação. Os alunos e professores de Educação Física vão realizar testes de força. Além disso, Direito realizará orientações jurídicas e Ciências Contábeis falará sobre a Semana do Imposto de Renda, para declarações gratuitas, que acontece na FAG na semana que vem.