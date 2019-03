Com torcida única, Coritiba e Paraná fazem clássico para definir o futuro

Curitiba – Num clássico que vale mais que o status e os três pontos, Coritiba e Paraná Clube duelam neste domingo pela 5ª e última rodada da Taça Dirceu Krüger, às 16h no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Quem perder estará eliminado do Paranaense 2019.

Para o Coxa, um empate ainda pode render a classificação à semifinal, mas desde que o Cascavel CR não vença o duelo local com o Cascavel FC. Já para a Gralha, apenas a vitória interessa, o que deverá fazer com que o jogo seja com ambas as equipes buscando o ataque a todo instante.

Outro fator que apimenta ainda mais o clássico é o palco do jogo, casa da Independente São-Joseense na Segunda Divisão. O gramado sintético do estádio não agradou mandante – o Coxa, que deixou o Couto Pereira por causa do show do Paul McCartney – nem o visitante.

Na acanhada praça desportiva, com capacidade para 6 mil torcedores, ao menos o time alviverde terá a vantagem de contar com a torcida. Por determinação do Ministério Público do Paraná, o clássico terá torcida única do mandante.