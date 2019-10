Com reservatório baixo, Sanepar retoma rodízio

Reportagem: Milena Lemes

A Sanepar retomou a suspensão no fornecimento de água em Cascavel e desde sexta-feira (11) a população precisa se ajustar ao rodízio implantado há um mês. Os motivos são a falta de chuvas significativas e as temperaturas altas que vêm sendo registradas há semanas. A população manteve o consumo de água em média de 62 milhões a 66 milhões de litros, mas os reservatórios amanheceram ontem (14) com 20 milhões de litros, 10 milhões a menos da capacidade.

Apesar de a companhia estar produzindo cerca de 60 milhões de litros diariamente, o volume a menos no reservatório faz falta na hora de distribuir a água pela cidade.

Os Rios Cascavel, Peroba e Saltinho, que abastecem Cascavel, estão com a vazão reduzida em mais de 50%. “A vazão dos mananciais está baixa e os reservatórios não conseguem recuperar os níveis durante a noite”, explica a companhia em nota.

Para manter o abastecimento, o ideal é que os reservatórios amanheçam com pelo menos 25 milhões de litros de água.

A companhia alerta que a situação está crítica e que somente com o rodízio é possível recuperar o nível dos reservatórios.

Análise diária

A Sanepar vai continuar adotando análise diária para definir a suspensão do rodízio, mas não há previsão de a situação mudar a menos que chova substancialmente.

Para esta terça-feira (15), as regiões afetadas sem água a partir das 12h30 são os Bairros Presidente, parte do Alto Alegre e do Esmeralda, Santo Onofre, Santa Cruz, Paulo Godoy e nos loteamentos próximos.

Na quarta-feira (16) o rodízio atinge parte do Centro, do Tarumã e do Bairro São Cristóvão, além dos Bairros Brazmadeira, Interlagos e Canadá e nos loteamentos próximos.

Na quinta-feira (17), a previsão é de rodízio nos Bairros Periollo, Maria Luiza, Parque São Paulo, 14 de Novembro e Guarujá e nos loteamentos próximos.

Limpeza e manutenção afetam distritos

A Sanepar informa que fará limpeza e manutenção no reservatório de água que abastece os moradores dos Distritos de Rio do Salto e de Juvinópolis, em Cascavel, nesta quarta-feira (16). Os trabalhos serão executados das 8h às 15h. Por essa razão, pode faltar água em todas as regiões dos dois distritos. A previsão é de que o abastecimento seja retomado a partir das 20h e ocorrerá de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de chuva, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa de água no imóvel.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.