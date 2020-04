Com mais dois casos confirmados, Foz tem 27 casos da Covid-19

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou nesta segunda-feira (6) mais dois casos positivos de covid-19 no município. Ao todo são 27 casos confirmados da doença, 51 casos suspeitos em análise e 218 foram descartados.

Uma das novas confirmações trata-se de um homem de 21 anos que viajou para São Paulo e retornou à Foz do Iguaçu no dia 21/03/2020. Ele procurou atendimento no dia 31/03, quando iniciaram os sintomas, no Centro de Triagem de Doenças Respiratórias do Hospital Municipal. Foi conduzido como caso suspeito, notificado e realizada a coleta de exame para diagnóstico da doença.

A outra paciente é do sexo feminino, 22 anos, que teve contato domiciliar com um parente sintomático procedente da Europa. No dia 30/03/2020 iniciou com febre e tosse e no dia 02/04 procurou atendimento médico e foi manejada como suspeita de Covid-19.

Ambos foram orientados quanto aos cuidados de prevenção e isolamento domiciliar por 14 dias. Os pacientes permanecem em casa, sendo monitorados diariamente pela equipe da Vigilância Epidemiológica e apresentam sintomas leves.

Dos 27 casos confirmados em Foz do Iguaçu, 14 já foram liberados do isolamento domiciliar, estão assintomáticos e recuperados; 11 permanecem em isolamento domiciliar e apresentam sintomas leves e 2 pacientes estão internados, um no Hospital Municipal e outro no Hospital Ministro Costa Cavalcanti.