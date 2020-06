WhatsApp Image 2020-06-26 at 15.32.15

A Secretaria de Saúde de Santa Helena divulgou mais cinco casos positivos do novo coronavírus no município que agora soma 103 pessoas com covid-19.

Dos casos positivos, 67 ainda estão ativos e foram notificados 766. Seis pacientes estão internados e 36 recuperados. Duas mortes pela doença foram registradas até agora.