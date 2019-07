Com cenário ruim, indústria mantém otimismo sobre futuro

São Paulo – Apesar de dados da CNI (Confederação Nacional da Indústria) indicarem que o cenário econômico para a indústria continuou ruim em junho, a expectativa do setor para os próximos meses se manteve positiva.

A falta de demanda, as condições financeiras debilitadas, a insatisfação com a margem de lucro e o excesso de estoque indicam que a retomada da indústria brasileira está distante de acontecer, segundo informações divulgadas nessa segunda-feira (22) pela confederação.

A preocupação com a demanda interna insuficiente, por exemplo, cresceu entre o 1º e o 2º trimestre deste ano. Enquanto nos primeiros três meses, esse foi considerado um problema principal para 37,5% dos entrevistados, em junho o número chegou a 41,1%.

Embora haja uma preocupação com a demanda, o maior problema para os entrevistados ainda é a elevada carga tributária – que de janeiro a março foi apontada como maior entrave por 43,6% dos questionados, e nos dados atuais recuou para 42,4%.

Já o índice que mede a satisfação com a situação financeira, mesmo com um aumento de 0,4 ponto percentual em junho, para 45,7 pontos, ainda está abaixo da linha dos 50 pontos que separa as expectativas positivas (mais de 50) e negativas (menos de 50).

Mesmo com esses sinais, o segmento continuou esperançoso em relação aos próximos meses, com alta de meio ponto na expectativa de demanda (para 57,8 pontos em junho) e avanço de 0,4 ponto na expectativa de compra de matéria-prima (para 55 pontos). Ambos os índices acima da linha divisória.