Com analogia ao futebol, professor lança novo livro

“Bola na Trave não é Gol – Como está o seu campo de jogo na arte de ser líder e gestor?” é o título da nova obra do professor do Centro Universitário FAG Everton Paulo Roman. O livro, recém-lançado, faz uma analogia entre uma partida de futebol e a gestão de empresas. A intenção, segundo o autor, é estimular que a mesma paixão, a fidelidade e o entusiasmo que os torcedores têm com seus clubes de futebol possam ser vivenciados pelas empresas.

O livro é o terceiro escrito por Roman, autor também de “Gestão e Marketing em clubes de futebol da Europa e do Brasil – parte 1” e “Premier League: o mais rentável campeonato de futebol do mundo”.

O autor decidiu dessa vez focar em gestão de empresas devido à necessidade percebida no mercado: “Muitas pessoas torcem o nariz para esse tipo de assunto, por isso pensei nessa ligação feita com um time de futebol, tornando a mensagem mais acessível. O seu time está cansado? O seu campo de jogo está propício? Quem é o técnico da equipe? São algumas das perguntas que eu trouxe na obra, que serve do mais alto empresário até seus funcionários”, descreve Everton.

A obra conta com o prefácio do comunicador esportivo Milton Neves, que, seguindo a mesma linha do autor, trouxe comparações entre o mundo da bola e do mundo dos negócios em seu texto. Por fim, parabeniza Roman pelo livro: “Parabéns, Everton Roman! E parabéns a você, leitor, por ter em mãos um registro importante que agrega de forma tão peculiar e bem estruturada o futuro e a gestão empresarial”, escreve em parte do prefácio.

SOBRE O AUTOR

Everton Roman é formado em Educação, mestre e doutor em Saúde da Criança e do Adolescente. Atua como professor do Centro FAG desde 2003, em vários colegiados, tendo entre as disciplinas a de Gestão e Marketing Esportivo. Em 2018 realizou Intercâmbio Docente na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, de maio a julho.