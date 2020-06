Com 29 casos de coronavírus, transmissão passa a ser comunitária em Santa Helena

A secretaria municipal de Saúde contabilizou nesta terça-feira (16), 14 novos casos do novo coronavírus em Santa Helena. O Lacen (Laboratório Central do Estado) é responsável pelo resultado de 13 diagnósticos e um via teste rápido.

O município contabiliza a partir de agora 29 casos e a transmissão da doença passa a ser comunitária, ou seja, quando não há mais o controle do local de contágio.

Diante disso, o Comitê de Combate ao Coronavírus se reunirá extraordinariamente na tarde de hoje para discutir novas estratégias de controle à doença para que um novo decreto seja elaborado.

A situação é considerada crítica pela secretária municipal de Saúde, Terezinha Madalena Bottega que faz o apelo para que as pessoas fiquem em casa: “Chegamos num ponto em que todos os cuidados são extremamente necessários, portanto, peço para que a população só saia de casa se for realmente necessário,” afirma.

O procurador do Município, Jerry Antonio Dotto explica que medidas mais rígidas deverão ser tomadas com vista a parar o aumento de casos diários de covid-19 e a população precisa compreender estas regras: “Teremos que progredir nos cuidados uma vez que não se sabe mais a origem da doença ficando assim, todos vulneráveis ao contágio,”

ATENÇÃO

Os sinais e sintomas da ´covid-19 são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado. Os principais são febre, tosse seca, dificuldade para respirar e insuficiência renal, em casos mais graves. Podem também causar infecção do trato respiratório inferior, como as pneumonias.

Quem apresentar qualquer um desses sintomas deve entrar em contato com a equipe do Call Center pelo telefone (45) 3268-8366 ou (45) 99947-6897.