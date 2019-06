Coluna Bandeirada do dia 29 de junho de 2019

Open conhecerá campeões neste sábado

Com a expectativa de provas emocionantes, serão conhecidos neste sábado os campeões do Open do Campeonato Brasileiro de Kart. Será a última competição preparatória para Brasileiro, marcado para Cascavel, de 15 a 27 de julho. Estão em Cascavel 155 pilotos de vários estados.

A organização do Open é do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

O primeiro dia de provas foi proveitoso para Cascavel, com dois segundos lugares. Akyu Myasava, da equipe Farmacêutica EMS/Flabom Têxtil, conquistou o segundo lugar categoria Cadete. Ele largou em terceiro e assumiu a liderança já na largada. Permaneceu em primeiro até a última volta, quando foi ultrapassado por Lucas Medeiros, do Distrito Federal. Márcio do Lago, da equipe Sicredi, também comemorou o segundo, na categoria Super Sênior, depois de largar em sexto. O ganhador da Super Sênior foi o curitibano Manoel Queiroz.

PROGRAMAÇÃO DESTE SÁBADO (29)

6h30 – Abertura dos portões

7h – Abastecimento liberado

8h às 8h07 – Warm-up da Júnior Menor

8h10 às 8h17 – Warm-up da OK

8h20 às 8h27 – Warm-up da Cadete

8h30 às 8h37 – Warm-up da Júnior

8h40 às 8h47 – Warm-up da Super Sênior

8h50 às 8h57 – Warm-up da Codasur

9h – Segunda bateria, pela ordem, das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

10h30 – Terceira bateria das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

12h30 Pódio das categorias Júnior Menor, OK, Cadete, Júnior, Super Sênior e Codasur

13h às 13h07 – Warm-up: da Sênior B

13h10 às 13h17 – Warm-up das Sênior A

13h20 às 13h27 – Warm-up da F-4

13h30 às 13h37 – Warm-up da Codasur Júnior

13h40 às 13h47 – Warm-up da Novatos

13h50 às 13h57 – Warm-up da Mirim

14h às 14h07 – Warm-up da KZ

14h10 às 14h17 – Warm-up: da Graduados

14h20 – Segunda bateria, pela ordem, das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

17h – Terceira bateria das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

19h30 – Pódio das categorias Sênior B, Sênior A, F-4, Codasur Júnior, Novatos, Mirim, KZ e Graduados

Prati-Donaduzzi deixa a Stock Car

A Prati-Donaduzzi não seguirá como patrocinadora da equipe R. Mattheis na temporada 2020 da Stock Car. A empresa informou à equipe e aos pilotos Julio Campos e Valdeno Brito que decidiu fazer uma nova pausa no projeto em função das mudanças na estratégia de marketing, que contemplam investimentos em outras áreas ainda a serem anunciadas.

A decisão da empresa de Toledo coincide com o encerramento do período contratual com a R. Mattheis, assinado justamente para três temporadas (de 2017 a 2019).

Mário Ferreira

Mário Ferreira, fotógrafo colaborador da Coluna Bandeirada, permanece em Cascavel e nesta segunda-feira reunirá amigos para comemorar seus 51 anos de vida e 25 de fotografia.

Pedro Aizza

Agora correndo pelo Maranhão, o paranaense Pedro Aizza ganhou ontem a primeira prova da categoria Júnior no Open do Brasileiro de Kart. Ele volta à pista do Kartódromo Delci Damian neste sábado para as duas provas finais e é forte candidato ao título.

Londrina

Começa nesta sábado no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, a programação da 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade. Serão disputadas as categorias Marcas A, Marcas B, Turismo A, Turismo B e Turismo I. A competição, que será concluída neste domingo, será válida também pela 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Londrina, que acrescenta a categoria Speed Fusca à programação.