Coluna Bandeirada do dia 23 de Outubro de 2019

Pedro Lins

O brasiliense Pedro Lins (Universidade Brasil/Editoria Soccia) foi um dos grandes destaques da nona etapa da Copa São Paulo KGV de Kart, disputada no último sábado no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP). Largou na segunda colocação da categoria Rotax Mini Max e venceu a etapa ao ser terceiro na primeira bateria e segundo na segunda. Agora é o líder.

Falta um mês para as 500 Milhas de Londrina

Daqui a um mês serão disputadas as 500 Milhas de Londrina. A 28ª edição da tradicional prova de longa duração será disputada nos dias 22 e 23 de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no norte do Paraná. A promoção e a organização são de Beto Borghesi, Daniel Procópio e Aloysio Moreira, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

As inscrições estão abertas e podem ser feitas com Beto Borghesi, pelo celular/whatsapp (43) 9 9938-0326. A reserva de boxes será pela ordem de inscrição.

A expectativa dos organizadores é da participação 30 carros (com dois ou três pilotos), representando os estados Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. As categorias em disputas serão Geral (categoria Força Livre), I, II, III, VI, V, VI, VII e WIII.

Também serão disputadas provas preliminares de Fórmula 1.600, Speed Fusca e Turismo (200 Milhas). Beto Borghesi, um dos promotores, destaca que Londrina irá receber mais de 150 pilotos no fim de semana, uma vez que, além das 500 Milhas, que podem participar dois ou três pilotos por carro, a previsão é de 20 carros da Fórmula 1.600, 15 na Speed (categorias com um piloto) e 25 na Turismo (com o mínimo de dois pilotos por carro). “Será um fim de semana de muita velocidade, que começa com treinos livres na sexta-feira, a partir das 8h e vai até o sábado, às 22h30, quando está prevista a bandeirada final das 500 Milhas”, acentua Beto Borghesi.

Dallefe tem bom retorno à Stock Light

Lucas Dallefe, da equipe MRF Racing/Cervejaria Água do Monge/Teyko/Dalba Holding, teve um bom retorno à Stock Light. Ele conquistou o oitavo lugar na Corrida 2 da sexta etapa, disputada na manhã de domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O fim de semana só não foi perfeito porque na Corrida 1, no sábado, ele teve o pneu dianteiro direito furado, forçando-o a abandonar a prova.

Segundo Dallefe, o oitavo lugar lhe surpreendeu, pois não esperava um TOP 10 em seu retorno às pistas depois de 11 meses parado. “Depois da frustração da Corrida 1, consegui andar no ritmo forte, fugir dos acidentes e pontuar. Foi uma boa corrida. Os pneus funcionaram hoje e agora vamos pensar nas provas duas provas que restam para o fim da temporada. Estou feliz com meu desempenho”, destaca Dallefe.

Na corrida do sábado metade do grid teve problemas com pneus furados, sempre do lado direito. Os pilotos reclamaram e após uma reunião, ainda no sábado à noite, da Pirelli, comissários da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e a Vicar, promotora do evento, ficou definido que a fabricante dos pneumáticos irá repor um jogo de pneu para cada um dos prejudicados.

Na Corrida 1, no sábado, a vitória foi de Raphael Abbate, e na 2, no domingo, o ganhador foi Lukas Moraes.

Depois de seis etapas (12 provas), Guilherme Salas continua na liderança, com 248 pontos. O vice-líder é Gustavo Frigotto, com 198. Dallefe é o 27º, com 13 pontos.

A próxima etapa da Stock Light está marcada para o dia 24 de novembro, em Goiânia.

Rali da Graciosa

O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade 2019 está na reta final e será o 33º Rali da Graciosa que definirá os grandes campeões das categorias RC2, RC3, RC4 e RC5. Pilotos e navegadores se reunirão na cidade de Quatro Barras (PR) nos dias 2 e 3 de novembro para uma disputa de 321,80 quilômetros, com 132,80 quilômetros de trechos especiais. O parque de apoio ficará na Rua Nilo Fávaro, 176, no centro da cidade.

Luiz Floss

Para quem fez a estreia na Sprint Race, pode-se afirmar que Luiz Floss, de Passo Fundo (RS), obteve um excelente resultado na etapa de Rivera da temporada 2019 válida para Sprint International Cup, no Autódromo Eduardo Prudêncio Cabrera, no Uruguai. Andando na primeira fila nas duas corridas, arrojado tanto nos treinos como nas largadas, a bordo do Sprint #28, o piloto ainda marcou a volta mais rápida na segunda corrida (noturna), no circuito de 3.100 metros de extensão, com o tempo de 1m00s200 a 185,382 km/h.