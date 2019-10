Coluna Bandeirada do dia 22 de outubro de 2019

Loth é octacampeão

Emerson “Bombadinho” Loth confirmou o favoritismo na disputa pelo título da categoria principal, a Máster, do Campeonato Paranaense de Enduro de 2019. Ele venceu a grande final da temporada, realizada domingo, em Guaraniaçu, tornando-se octacampeão estadual.

.-.-..-.-..-.-.-

Fraga e Átila vencem em Cascavel

Em duas corridas com todos os ingredientes possíveis (belas disputas, toques, acidentes e grandes estratégias), Felipe Fraga e Átila Abreu ficaram com as vitórias na rodada dupla de Cascavel, que correspondeu à nona etapa da temporada 2019. Para deixar a coisa ainda mais empolgante, Ricardo Maurício e Daniel Serra deixaram o oeste paranaense empatados na liderança do Campeonato Brasileiro de Stock Car.

Para Fraga, a vitória veio após a parada obrigatória nos boxes, quando conseguiu levar a melhor sobre Gabriel Casagrande em um pit stop 0s8 mais veloz. Uma vez à frente, Fraga segurou o ímpeto de Casagrande, que fez a melhor volta da prova, e recebeu a bandeirada com 4s5 de vantagem. Cacá Bueno voltou a frequentar o pódio em terceiro, enquanto Daniel Serra foi quarto e Ricardo Maurício, com um pneu furado, ficou em 18º.

A prova foi marcada por uma forte batida de Bruno Baptista – que nada sofreu – na Curva do Bacião. Destaque para o ótimo desempenho da equipe Cavaleiro, com Felipe Lapenna e Denis Navarro em quinto e sétimo, nessa ordem. Rubens Barrichello foi o sexto. Thiago Camilo, que dominou os treinos de sexta-feira e sábado, teve de cumprir um drive through por queima de largada e chegou em 14º.

Na segunda corrida, que teve Rafael Suzuki largando na frente devido à inversão dos dez primeiros no grid, o piloto da equipe Hot Car liderou sete voltas antes de parar e deixar o caminho livre para Átila Abreu, que saíra em terceiro e pulara para segundo. Depois de ficar três voltas a mais na pista em relação aos rivais, o piloto da Shell-V Power voltou como líder da parada obrigatória e levou a melhor no duelo de forças com Camilo.

Camilo, em uma linda prova de recuperação, terminou a corrida em segundo, com Rubens Barrichello completando o pódio.

Após as duas corridas em Cascavel, Mauricio e Serra dão destaque ao trabalho da equipe Eurofarma RC com o empate na primeira colocação. Os dois somam 264 pontos, com Ricardinho levando a melhor pelo critério de desempate (número de vitórias). Camilo está agora em terceiro com 248, seguido por Barrichello (239), Fraga (224) e Campos (223).

A próxima etapa da Stock Car acontece no dia 10 de novembro, no Velo Città (SP).

Myasava “abusa” até a última volta

Depois dos problemas com os pneus na Corrida 1, disputada na tarde de sábado, quando o furo do pneu traseiro direito lhe tirou da prova, o cascavelense Gustavo Myasava “abusou” do carro até a última volta, quando tentou ultrapassar Diego Ramos na Curva 6 e rodou, caindo de sétimo para décimo na classificação final da Corrida 2 da sexta etapa da Stock Light, disputada na manhã de domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

Gustavo largou em 18º e chegou a andar na sexta colocação. “Depois dos problemas com os pneus e largando no fim do grid, tive que fazer uma corrida de recuperação e abusar do carro. Na última volta, tinha que arriscar tudo e tentar passar o Diego Ramos. Forcei e terminei rodando. Era tudo ou nada. Mas fiquei satisfeito com performance de hoje”, frisa Gustavo Myasava. da equipe MRF Motorsport/EMS Farmacêutica/PGG/Poupanorte/Menzoil/Boxer/Drugovich/Noma

Na corrida do sábado, metade do grid teve problemas com pneus furados, sempre do lado direito. Os pilotos reclamaram e, após uma reunião, ainda no sábado à noite, da Pirelli, comissários da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) e a Vicar, promotora do evento, ficou definido que a fabricante dos pneumáticos irá repor um jogo de pneu para cada um dos prejudicados.

Raphael Abbate liderou a Corrida 1 no sábado e Lucas Moraes ganhou a Corrida 2 no domingo.

Guilherme Salas continua na liderança do campeonato, com 248 pontos, contra 198 de Gustavo Frigotto, o vice-líder. Myasava está em 13º, com 96 pontos.

A próxima etapa da Stock Light está marcada para o dia 24 de novembro, em Goiânia.