Coluna Bandeirada do dia 22 de março de 2019

Floss disputará o Endurance

Destaque no kartismo nacional em 2017 e dono de uma bela temporada de estreia no automobilismo internacional no ano passado, o gaúcho Luiz Otávio Floss (Incia/JR Materiais de Construção) anunciou o próximo passo de sua carreira. Representante de Passo Fundo, berço de inúmeros campeões gaúchos e brasileiros, Floss disputará o Endurance Brasil, campeonato composto por oito etapas que terão duração de 3, 4 ou 6 horas. A abertura da temporada será no próximo dia 30, em Curitiba.

Definidas sedes do Sul-Brasileiro

O Campeonato Sul-Brasileiro de Kart volta ao formato de três etapas e terá a disputa de 12 categorias: Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos, Graduados, Sênior A, Sênior B, Super Sênior, F4, F4 Sênior e F4 Super Sênior. A abertura será o kartódromo do Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, de 25 a 27 de abril. A segunda etapa será de 20 a 22 de junho, em Xanxerê, Santa Catarina; ao passo que a terceira e última etapa está marcada para Londrina, no Paraná, de 29 a 31 de agosto.

Velocidade no Asfalto tem início com provas em Londrina e Curitiba

A temporada de Velocidade no Asfalto do Paraná de 2019 terá início neste fim de semana com provas válidas pelos metropolitanos de Londrina e Curitiba. As duas competições terão a supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

O Metropolitano de Londrina terá sua programação desenvolvida já a partir desta sexta-feira no Autódromo Internacional Ayrton Senna. As provas serão no domingo, nas categorias Marcas A e Turismo.

Já o Metropolitano de Londrina terá a programação somente no sábado e no domingo no Autódromo Internacional de Curitiba. As categorias em disputas serão Marcas A, Marcas B, Classic, Marcas Terra (Marcas A, Marcas B e Turismo Carburado) e Turismo 5000.

O Campeonato Paranaense terá início nos dias 13 e 14 de abril, em Cascavel, quando também começa o Metropolitano cascavelense.

Sênior A tem disputa de alto nível em Cascavel

O londrinense Julio Conte venceu a categoria Sênior A na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Cascavel, no último sábado, ganhando as duas baterias, mas não teve vida fácil. Ele teve sempre a pressão do cascavelense Márcio do Lago, que conquistou a segunda colocação. A disputa foi de alto nível, daqueles que valem o ingresso em dobro.

Marcos Fernandes dos Santos, de Cascavel, conquistou terceiro lugar, seguido de Mauro Carvalho Júnior (Londrina), Rafael Pastorelo (Araras-SP), Vitor Hugo Brochado (Londrina) e Iury Mucelin (Chapecó-SC), que pela ordem, fecharam as sete primeiras colocações da prova.

Pedro Clerot

A Copa São Paulo Light realiza neste sábado a segunda etapa na temporada. E, depois de abrir o ano competindo no Kartódromo de Interlagos, o evento volta para sua tradicional casa, o Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri (SP). Um dos concorrentes que estarão em Aldeia da Serra em busca da vitória é o piloto brasiliense Pedro Clerot (Restaurante El Negro), da categoria Júnior Menor.

Mateus Callejas

A temporada de 2019 tem sido bastante positiva para o cuiabano Mateus Callejas, que tem apenas um ano e quatro meses de kartismo, sendo que tem em sua equipe Fernando Meira Competições os responsáveis pelos excelentes desempenhos. Nesta temporada, sagrou-se vencedor nas duas etapas disputadas em provas realizadas no Kartódromo Granja Viana localizado em Cotia (SP). Neste sábado Mateus estará participado da Copa São Paulo Light de Kart pela categoria Junior Menor, no Kartódromo de Aldeia da Serra.

Velocross

Mais de 400 pilotos que representam a elite do velocross no Brasil estão prestes a alinhar no gate da Lapa, município a 70 quilômetros de Curitiba, que sedia a abertura dos Campeonatos Brasileiro e Paranaense da modalidade. A prova será neste sábado e domingo e se destaca pela alta qualidade da pista e pela premiação, que distribuirá mais de R$ 20 mil entre os participantes.