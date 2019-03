Coluna Bandeirada do dia 19 de março de 2019

Vitória Brasileira nas 12 Horas de Sebring

Uma vitória incontestável. A terceira em quatro anos para o jovem brasileiro Pipo Derani nas 12 Horas de Sebring, uma das maiores provas do endurance mundial e válida pela segunda etapa da temporada 2019 do IMSA WheaterTech SportsCar Championship. Depois de vencer a corrida em sua estreia, em 2016, e repetir a dose no ano passado, Derani venceu novamente a lendária corrida sábado, na Flórida (EUA). Ele teve como parceiros na condição do Cadilac DPI-V.R da equipe Action Express Racing com o brasileiro Felipe Nasr e com o norte-americano Eric Curran.

Bottas senta a “bota”

Na linguagem do automobilismo sentar a bota e andar no limite em todas as voltas de uma corrida e foi isso que o finlandês Valtterri Bottas fez no GP da Austrália, disputando domingo, abrindo a temporada da Fórmula 1. Ele era o segundo no grid e segundo e assumiu a ponta logo na largada, mantendo o primeiro lugar até a bandeirada final. Ainda fez a melhor volta da prova, que agora vale um ponto. Desta forma, ele sai na frente na liderança do campeonato, com 26 pontos, contra 18 do inglês Lewis Hamilton, seu companheiro na Mercedes, que chegou na segunda colocação. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o terceiro lugar e tem 15 pontos no campeonato.

Cascavelenses e curitibanos dominam a 2ª etapa do Metropolitano de Kart

A chuva prevista para todo o fim de semana veio somente na tarde de sábado. Assim, quase todas as categorias da segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel foram disputadas com pista seca. A prova teve promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Os representantes de Cascavel e Curitiba se destacaram na competição. Cada cidade teve três vencedores.

Os cascavelenses vitoriosos foram Valdinei Vieira dos Santos, na categoria Sênior B; Edwardo Tanabe, na F-4 Super Sênior; e Rodrigo Baptista Santos, na categoria Super F-4. Já os curitibanos são Augusto Toniolo, na categoria Mirim; Luís Trombini, na Júnior; e José Luiz Muggiati, na categoria Graduados.

O Paraná teve outras quatro vitórias em Cascavel. Osvaldo Drugovich Júnior, de Maringá, ganhou a categoria Super Sênior; Júlio Conte, de Londrina, venceu a Sênior A; Marcos Trancozo, também de Londrina, foi o vitorioso na categoria F-4 Graduados; e Rafael Vasco, de Francisco Beltrão, conquistou o primeiro lugar na categoria Júnior Menor.

Santa Catarina teve dois ganhadores, com os irmãos Gabriel Moura e Gustavo Moura, de Chapecó. Gabriel foi o ganhador da categoria Cadete e Gustavo venceu a Novatos.

Luciano Garcia, de Campo grande (MS), completa a lista de vitoriosos, como ganhador da categoria F-4 Sênior.

A terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para os dias 12 e 13 de abril.

Resultados da 2ª etapa do Metropolitano

Categoria Mirim

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Augusto Toniolo Curitiba 20

2º) Artur Bessa Motta Florianópolis-SC 20

Categoria Cadete

1º) Gabriel Moura Chapecó-SC 20

2º) Akyu Myasava Cascavel 17

3º) Romullo Ribas Curitiba 16

4º) Alfredinho Ibiapina Curitiba 16

5º) Firás Fahs Foz do Iguaçu 13

6º) Ana Beatriz Zanella Dois vizinhos 10

Categoria Júnior

1º) Luís Trombini Curitiba 22

2º) Enzo Silveira São Paulo 18

Categoria Júnior Menor

1º) Rafael Vasco Francisco Beltrão 22

Categoria Graduados

1º) José Luiz Muggiati Curitiba 22

2º) Gustavo Myasava Cascavel 17

3º) Murilo Fiore Cascavel 17

4º) Pedro Ferro Santos-SP 7

Categoria Novatos

1º) Gustavo Moura Chapecó-SC 20

2º) Júnior Flores Foz do Iguaçu 20

3º) José Antonio Neto Limeira-SP 16

Categoria Super Sênior

1º) Osvaldo Drugovich Júnior Maringá 20

2º) Márcio do Lago Cascavel 20

3º) Valdeno Brito Londrina 15

4º) Doglas Pierosan São José dos Pinhais 13

5º) Antônio de Oliveira Júnior Londrina 12

6º) Everson Aquino Curitiba 12

7º) Marcelo Arruda Campinas-SP 8

Categoria Sênior A

1º) Júlio Conte Londrina 22

2º) Márcio do Lago Cascavel 17

3º) Marcos Fernandes dos Santos Cascavel 14

4º) Mauro Carvalho Júnior Londrina 14

5º) Rafael Pastorelo Araras-SP 11

6º) Vitor Hugo Brochado Londrina 9

7º) Iury Mucelin Chapecó-SC 5

Categoria Sênior B

1º) Valdinei Vieira dos Santos Cascavel 20

2º) Marcelo Arruda Campinas-SP 17

3º) Tiago Schweiger Cascavel 11

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Edwardo Tanabe Cascavel 22

Categoria F-4 Sênior

1º) Luciano Garcia Campo grande-MS 22

2º) Claudecir Guligurski Cascavel 17

3º) Jefferson Tierling Londrina 17

4º) Aline Fátima Morelatto Dois Vizinhos 14

Categoria F-4 Graduados

1º) Marcos Trancozo Londrina 20

2º) Lucas da Silva Trancozo Londrina 20

1º) Rodrigo Baptista Santos Cascavel 22

2º) Luís César Schroeder Umuarama 18

3º) Sandro Frare Cascavel 8

4º) Milton dos Santos Cascavel 8

5º) Jonathan Ribeiro da Silva Cascavel 7