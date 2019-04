Coluna bandeirada do dia 17 de abril de 2019

Júnior Flores conquista 3ª vitória

Com a terceira vitória conquistada no último sábado, José Flores Júnior, da equipe Auto Posto Damo, isolou-se na liderança da categoria Novatos no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. Agora o piloto de Foz do Iguaçu soma 62 pontos. Mais que a vitória, Júnior Flores destaca a evolução visando ao Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel. “Melhorei três décimos na minha melhor volta em relação à melhor volta da etapa anterior. Estou confiante para o Brasileiro”, acentua Júnior Flores.

Akyu Myasava mantém a liderança

Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom, conquistou uma bela vitória na categoria Cadete na terceira e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova foi disputada sábado no Kartódromo Delci Damian. Com os 20 pontos conquistados sábado, o kartista cascavelense manteve a liderança do campeonato, agora com 57 pontos, contra 48 do catarinense Gabriel Moura, que passa a ser o vice-líder.

A prova da Cadete foi uma das mais emocionantes da terceira etapa, com constante troca de líderes. Akyu largou em oitavo e conquistou o segundo lugar na primeira bateria, venceu a segunda, conquistando a vitória ao somar um ponto a mais do que o gaúcho Heitor Dall Agnol, que ficou com a segunda colocação. “Foi um fim de semana legal. Todos os pilotos andaram forte e a constante troca de posições, principalmente a de líderes, demonstra o nível da categoria e o que virá no Brasileiro”, acentua Akyu.

A quarta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para os dias 24 e 25 de maio.

Firás Fahs vence na abertura do Citadino de Kart de Foz do Iguaçu

O Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu começou com o domínio de Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, na categoria Cadete. A prova foi disputada sábado, no Adrena Kart.

Vice-campeão do ano passado, Firás começou a competição deste ano com o pé direito na luta pelo título. Largou na pole position, fez a volta mais rápida e ganhou as duas baterias.

Firás também disputou a categoria Júnior Menor, liderando os treinos oficiais, garantiu a pole position e liderou a primeira bateria até a última volta, quando foi traído por uma pane no motor e abandonou. Na segunda bateria, o problema do motor voltou logo na primeira volta, forçando-o a abandonar a prova.

Segundo Firás, o início do Citadino de Foz não poderia ser melhor para a equipe Cellshop/SOS Proteção. “O desempenho na Cadete foi excelente. Os problemas na Júnior Menor nos impediram de concluir a prova, mas estávamos participando como forma de antecipar a adaptação à categoria para o futuro”, informa Firás Fahs.

O Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu será disputado em cinco etapas. A segunda etapa está marcada para o dia 25 de maio e as demais para 10 de agosto, 28 de setembro e 9 de novembro.

Cascavelenses pontuam no Brasileiro de Rali

Os Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de rali de velocidade começaram com duplo pódio para a dupla de Cascavel, Sandro Suptitz e Eduardo Ortolan. Sábado e domingo eles disputaram a prova de Estação (RS), que valeu pontuação para as duas competições.

A dupla conquistou a segunda posição geral da prova, na categoria RC4 (a mais forte dos 4×2). Atuais campeões do Brasileiro, a equipe Cascavel Rali defende o título.

Suptitz e Ortolan competem com o patrocínio da Beus, Jangal Auto Posto Texas, CIA Turismo, Moinho Rio Azul, Bar do Didi, Rei do Pão, Ótica Curitiba, Mizuno, Auto Escola Senna e TireShop.