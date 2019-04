Coluna bandeirada do dia 16 de abril de 2019

Papa recebe escultura de Senna

O Papa Francisco receberá uma escultura em bronze do piloto Ayrton Senna amanhã, às 9h30, no Vaticano. Confeccionada pela artista plástica Paula Senna Lalli, sobrinha do piloto, a obra “Meu Ayrton” será entregue por Bianca Senna, irmã de Paula e diretora do Instituto Ayrton Senna, e fará parte do acervo do Museu do Vaticano.

Piloto da Stock Car vence prova de kart em Cascavel

Valdeno Brito, piloto da Stock Car, ganhou sábado a prova da categoria Super Sênior na terceira e penúltima etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel, disputada no Kartódromo Delci Damian. A prova foi promovida e organizada pelo Kart Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Servindo de preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado de 15 a 27 de julho, em Cascavel, a terceira etapa do Metropolitano teve provas disputadíssimas, muitas delas decididas na última volta.

Além de Valdeno Brito, de Londrina, os outros vencedores na terceira etapa do Metropolitano de Cascavel foram Lucas Silva Tracozo (Londrina), na categoria F-4 Graduados; Eduardo Tanabe (Cascavel), na F-4 Super Sênior; Eduardo Souza (Foz do Iguaçu), na F-4 Sênior; Moacir Petry (Cascavel), na F-4 Super; Murilo Fiore (Cascavel), na Graduados; Akyu Myasava (Cascavel), na Cadete; Augusto Toniolo (Curitiba), na Mirim; Tiago Schweiger (Cascavel), na Sênior B; Carlos Eduardo de Souza (Londrina), na Sênior A; Júnior Flores (Foz do Iguaçu), na Novatos; e Luís Trombini (Curitiba), na categoria Júnior.

A quarta e última etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel está marcada para os dias 24 e 25 de maio.

Resultados da 3ª etapa do Metropolitano de Kart de Cascavel

Categoria F-4 Graduados

Pos. Piloto Cidade Pontos

1º) Lucas Silva Tracozo Londrina 20

2º) Gustavo Marques Curitiba 20

3º) Miguel Galli Foz do Iguaçu 16

4º) Luiz Carlos Lucatto Filho Arapongas 7

Categoria F-4 Super Sênior

1º) Eduardo Tanabe Cascavel 22

Categoria F-4 Sênior

1º) Eduardo Souza Foz do Iguaçu 22

2º) Claudecir Guligurski Cascavel 18

Categoria F-4 Super

1º) Moacir Petry Cascavel 17

2º) Luís César Schroeder Umuarama 16

3º) Milton dos Santos Cascavel 16

4º) Sandro Frare Cascavel 16

5º) Juliano Pertile Cascavel 11

6º) Jonathan R. da Silva Cascavel 11

Categoria Graduados

1º) Murilo Fiore Cascavel 20

2º) José Luiz Muggiati Neto Curitiba 20

3º) Pedro Ferro Santos 15

4º) Mateus Barela Cianorte 14

5º) Augusto Cezar Fontanella Florianópolis 7

Categoria Cadete

1º) Akyu Myasava Cascavel 20

2º) Heitor Dall Agnol Farias Passo Fundo 19

3º) Gabriel Moura Chapecó 15

4º) Guilherme Favarete Cuiabá 15

5º) Alexandre Mota Filho Cascavel 12

6º) Rômulo Ribas Curitiba 6

Categoria Mirim

1º) Augusto Toniolo Curitiba 22

2º) Artur Bessa Mota Florianópolis 18

Categoria Super Sênior

1º) Valdeno Brito Londrina 20

2º) Edivan Monteiro Cascavel 16

3º) Márcio do Lago Cascavel 11

4º) Osvaldo Drugovich Júnior Maringá 9

Categoria Sênior B

1º) Tiago Schweiger Cascavel 22

2º) Diogo Balem Pato Branco 18

Categoria Sênior A

1º) Carlos Eduardo de Souza Londrina 20

2º) Julio Conte Londrina 20

3º) Eduardo Pimenta de Souza Foz do Iguaçu 13

4º) Márcio do Lago Cascavel 8

5º) Victor Hugo Brochado Londrina 8

6º) Marcos Fernandes dos Santos Cascavel 7

Categoria Novatos

1º) Júnior Flores Foz do Iguaçu 22

2º) Gustavo Vascelli Presidente Prudente 9

Categoria Júnior

1º) Luís Trombini Curitiba 20

2º) Samuel Cruz Campo Moura 11

3º) Edilson Branco Curitiba 0

Fotos: Mario Ferreira

Fórmula 1

Aproveitando-se de um vacilo do companheiro de equipe Valtteri Bottas, o inglês Lewis Hamilton assumiu a liderança e venceu de ponta a ponta o GP da China de Fórmula 1. Foi a corrida de número 1000 da categoria. Bottas chegou em segundo, garantindo a terceira dobradinha seguida da Mercedes. Sebastian Vettel, da Ferrari, completou o pódio, com o terceiro lugar. Hamilton lidera o campeonato, com 68 pontos, quatro a mais do que Bottas. Max Verstappen, da Red Bull, é o terceiro, com 39 pontos, ao passo que Vettel é o quarto, com 37.

Fórmula Indy

Alexander Rossi, da Andretti/Honda, venceu domingo o GP de Long Beach, quarta etapa da temporada da Fórmula Indy. Josep Newgarden, da Penske/Chevrolet, foi o segundo colocado; e Scott Dixon, da Ganassi/Honda, o terceiro. Os brasileiros da Foyt/Chevrolet ficaram na parte final do pelotão. Matheus Leist foi o 15º e Tony Kanaan o 19º. Newgarden lidera o campeonato, com 166 pontos e Rossi é o vice-líder, com 138. Kanaan é o 19º, com 56