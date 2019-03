Coluna Bandeirada do dia 15 de março de 2019

Os irmãos Gustavo e Akyu Myasava, destaques do kartismo de Cascavel que disputam a 2ª etapa do Metropolitano/ Foto: Mario Ferreira

Os irmãos Gustavo e Akyu Myasava, destaques do kartismo de Cascavel que disputam a 2ª etapa do Metropolitano/ Foto: Mario Ferreira

Akyu defende a liderança da Cadete

Correndo em casa, Akyu Myasava, da equipe EMS Farmacêutica/Flabom Têxtil, defenderá a liderança da categoria Cadete na segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será neste sábado no Kartódromo Delci Damian.

Vencedor da etapa de abertura do campeonato, disputada no mês passado, Akyu lidera a competição, com 20 pontos, três a mais do que o curitibano Alfredinho Ibiapina. Rômulo Ribas, também de Curitiba, aparece na terceira colocação, com 14 pontos.

Akyu destaca que o equipamento está bem acertado para este fim de semana, porém fez poucos treinos porque se dedicou mais à escola, já prevendo que em junho terá que dar maior atenção à preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho, em Cascavel. “Essa segunda etapa será muito disputada. Os pilotos de fora irão melhorar muito por estarem mais adaptados ao circuito. Será um belo espetáculo e espero vencer e manter a liderança do campeonato”, completa Akyu.

Gustavo Myasava

Já Gustavo Myasava, irmão de Akyu, irá disputar a categoria Graduados na expectativa de vencer a prova e entrar no grupo dos que brigarão pela liderança. Na etapa de abertura do Metropolitano, ele ganhou a primeira bateria e se envolveu em um acidente logo na primeira volta da segunda bateria e abandou. Ele divide a terceira colocação, com o também cascavelense Murilo Fiore, com 11 pontos cada um. Augusto Fontanella, de Florianópolis, é o líder, com 18 pontos, seguido do cascavelense Celso Brinker, com 15 pontos. Mateus Barella, de Cianorte, é o quinto colocado, com 8 pontos.

Gustavo acentua que nesta etapa fará de tudo para fugir de toques e acidentes e dessa forma terá condições de vencer e brigar pela liderança. “O importante será marcar o maior número possível de pontos”, frisa Gustavo.

Classificação da categoria Cadete após a 1ª etapa

Pos. Pilotos Cidade Pontos

1º) Akyu Myasava Cascavel 20

2º) Alfredinho Ibiapina Curitiba 17

3º) Rômulo Ribas Curitiba 14

4º) Gabriel Moura Chapecó-SC 13

5º) Heitor Dall’Agnol Frias Passo Fundo-RS 11

6º) Firás Fahs Foz do Iguaçu 11

7º) Alexandre Mota Filho Paranavaí 10

Firás Fahs espera mais sorte na 2ª etapa do Metropolitano de Cascavel

Depois de bons treinos no circuito cascavelense na semana passada, Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, espera conquistar a primeira vitória no Metropolitano de Kart de Cascavel. A segunda etapa do campeonato será disputada nesta sexta-feira e sábado no Kartódromo Delci Damian.

Firás também espera ter mais sorte neste fim de semana. Na abertura do campeonato, no mês passado, o piloto de Foz do Iguaçu levou um forte toque na segunda bateria, quando brigava pela segunda colocação. Com o equipamento danificado, ficou fora da briga pela vitória. Na soma das duas baterias, se classificou na sexta posição. “Treinamos bem na semana passada e tudo será melhor nesta etapa. A meta é ir ao pódio na primeira colocação”, destaca Firás.

Stock Car, 40 anos

A partir do dia 7 de abril o automobilismo brasileiro viverá um ano de celebrações. Em 2019, a Stock Car comemorará os 40 anos do mais tradicional, popular e longevo campeonato nacional do Brasil. Historicamente, o País é um dos principais centros do esporte a motor mundial, berço de ícones internacionais como Senna, Piquet, Fittipaldi, Boesel, Barrichello, De Ferran, Massa, Castroneves e dezenas de outros heróis da velocidade. A primeira etapa da temporada 2019 será no circuito do Velopark, no Rio Grande do Sul.

Paranaense de Enduro inicia dia 31

O tradicional Enduro das Cachoeiras está prestes a realizar sua 23ª edição e tem uma missão especial: abrir a temporada 2019 do Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade, além de ser válido pela segunda etapa da Copa Brasil e do Sul-Brasileiro. A prova será realizada nos dias 30 e 31 deste mês, no Município de União da Vitória, distante 250 quilômetros de Curitiba. As trilhas preparadas pelo Motoclube Porto União da Vitória prometem grandes desafios para nove categorias: Master, Sênior, Over 40, Over 45, Over 50, Over 55, Júnior, Open e Novatos.

Romullo Ribas

Romullo Ribas volta a Cascavel para a segunda etapa do Campeonato Metropolitano de Kart. Sua expectativa é de bons resultados na categoria Cadete.

Valdeno Britto

O paraibano Valdeno Brito, piloto da Stock Car, treinou durante todo o dia de ontem no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Em função de compromissos em Londrina, onde residente, ele não definiu se disputará a segunda etapa do Metropolitano de Kart, a ser disputada hoje e amanhã.

Augusto Farfus

Depois de ser campeão das 24 Horas de Daytona, em janeiro, e correr as 12 Horas de Bathurst na Austrália, o curitibano Augusto Farfus está de volta aos Estados Unidos, onde compete nas 1000 Milhas de Sebring, em etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC). A prova será hoje, como preliminar das 12 Horas de Sebring.