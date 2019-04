Coluna bandeirada do dia 12 de abril de 2019

Reginaldo Leme

Reginaldo Leme, comentarista da Rede Globo, está internado desde terça-feira no Albert Einstein, em São Paulo, com pneumonia e erisipela (inflamação na pele causada por baixa resistência). Ontem ele gravou o programa Sinal Verde do hospital, mas não está confirmado se irá comentar o GP da China, na madrugada deste domingo.

Começam os treinos do Metropolitano de Kart

O dia de hoje será de treinos no Kartódromo Delci Damian. Pilotos do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e do Mato Grosso vão à pista para os acertos finais para a terceira etapa do Campeonato Citadino de Kart de Cascavel. As provas serão disputadas amanhã.

Na categoria Sênior A, as projeções indicam uma acirrada disputa pela liderança do campeonato. O londrinense Julio Conte é líder, com 31 pontos, mas é perseguido de perto pelos cascavelenses Marcos Fernandes dos Santos e Márcio do Lago. Marcos é o vice-líder, com 26 pontos, e Márcio o terceiro, com 24.

Firás Fahs vai competir em casa neste fim de semana

A etapa de abertura do Campeonato Citadino de Kart de Foz do Iguaçu coincidiu com a terceira etapa do Campeonato Metropolitano de Cascavel e Firás Fahs decidiu prestigiar a competição de sua casa. E vai colocar o kart da equipe Cellshop/SOS Proteção em duas categorias. Ele irá disputar a Cadete e a Júnior Menor no próximo sábado, no Adrena Kart.

Firás explica que optou com disputar o Citadino de Foz porque é o campeonato de sua cidade e também para poder disputar toda a competição. Ele retornará ao Metropolitano de Cascavel na última etapa, em maio. Firas também adianta que sua ausência na terceira etapa do Metropolitano de Cascavel não irá interferir em sua preparação para o Campeonato Brasileiro, que será disputado em julho, em Cascavel. “A preparação para o Brasileiro seguirá normalmente, com treinos em fins de semana. Em Foz vou em busca do título da categoria Cadete, depois de ser vice-campeão no ano passado. Já na Júnior Menor, busco adaptação para o futuro”, frisa Firás Fahs.

Paranaense de Velocidade terá treinos livres no Zilmar Beux

O Automóvel Clube de Cascavel programou treinos livres para hoje no Autódromo Zilmar Beux, abrindo a programação da etapa de abertura do Campeonato Paranaense de Velocidade. As provas serão amanhã e domingo, com promoção e organização do Automóvel Clube de Cascavel, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA).

Amanhã serão realizados treinos livres a partir das 8h50. Os pilotos das categorias Marcas, Turismo e Clássicos terão até as 15h40 para acertarem seus carros.

Das 15h45 às 16h será disputado o treino classificatório da categoria Marcas; das 16h05 às 16h20, treino classificatório da categoria Turismo; das 16h25 às 16h40, treino classificatório da categoria Clássicos.

Ainda no sábado será disputada a primeira prova da categoria Marcas. A largada será às 17h15, com duração de 30 minutos, mais duas voltas.

No domingo, a programação prevê: às 9h50, 1ª prova da categoria Turismo (30 minutos, mais duas voltas); às 10h45, 1ª prova da categoria Clássicos (25 minutos, mais uma volta); às 11h40, 2ª prova da categoria Marcas; às 14h, 2ª prova da categoria Turismo; às 15h05, 2ª prova da categoria Clássicos.

Cascavelenses buscam o bi no Brasileiro de Rali

O Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade começa neste fim de semana. A programação da primeira etapa da temporada terá inicio hoje em Estação, no Rio Grande do Sul, e termina neste domingo.

A dupla de Cascavel, formada pelo piloto Sandro Suptitz e pelo navegador Eduardo Ortolan, busca o bicampeonato na categoria RC4, a mais forte dos carros de tração 4×2. “Nossa expectativa é muito boa para esta primeira prova do ano, que é fantástica, muito rápida, especiais boas, piso bom”, destaca Sandro Suptitz.

Para Eduardo Ortolan, a dupla inicia o ano com objetivos novos. “Ano passado queríamos ganhar o Campeonato, este ano iniciamos defendendo a conquista de 2018”,”, completa o navegador.