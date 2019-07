Coluna Bandeirada do dia 11 de julho de 2019

Firás Fahs disputa seu 3º Brasileiro de Kart

Bem preparado, Firás Fahs, da equipe Cellshop/SOS Proteção, inicia segunda-feira sua participação no 54º Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel. Firás irá disputar a categoria Cadete e está no grupo dos cotados ao título.

Este será o terceiro Campeonato Brasileiro do piloto de Foz do Iguaçu. Em 2017, Firás conquistou o nono lugar na categoria Mirim, no Beto Carrero World, em Penha (SC). No ano passado, em sua primeira temporada na categoria Cadete, foi o 19º na Granja Viana (SP).

Para este ano, Firás fez excelente preparação, disputando o Metropolitano de Cascavel e o Open, realizado no mês passado. Fez mais de uma dezena de treinos no circuito cascavelense. “Preparados, estamos. Mas este Brasileiro será o mais disputado de todos os tempos. Tem muitos pilotos bons, que também se prepararam. Fizemos a nossa parte e agora vamos para a pista para ver quem será o felizardo que levantará a taça de campeão deste ano”, acentua o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção.

Copa Truck

O Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), recebe domingo a Copa Truck, quando serão conhecidos mais três classificados para a Grande Final. Estão na briga pelo título da Segunda Copa Roberval Andrade, Renato Martins, André Marques, Beto Monteiro, Adalberto Jardim e Débora Rodrigues.

Cascavelenses disputam a 5ª etapa do Gaúcho de Rali

A dupla de Cascavel formada pelo piloto Sandro Suptitz e pelo navegador Eduardo “Lobinho” Ortolan disputam a quinta etapa do Campeonato Gaúcho de Rali de Velocidade. A prova será sábado, em Panambi. Eles vão competir na categoria RC4.

Supttitz e Ortolan optam por disputar duas competições nesta temporada. Além de defender o título do Campeonato Brasileiro, conquistado em 2018, o objetivo será também disputar o regional gaúcho.

“Ficamos felizes por poder andar os dois campeonatos este ano. O Gaúcho é muito competitivo e acredito ser importante para o nosso melhor entrosamento enquanto dupla, estar mais afinado para os desafios que virão logo em seguida, na etapa do Brasileiro, no final de julho, em São Paulo”, destaca o navegador Eduardo Ortolan.

Mas a dupla não encara a disputa em Panambi como treino: “Qualquer competidor entra numa corrida querendo o melhor resultado, e dentro do que a gente se propõe, vamos tentar fazer uma boa prova e trabalhar pela melhor colocação possível”, acrescenta Suptitz.

Drugovich disputa a 4ª etapa da Fórmula 3 FIA em Silverstone

Penúltimo passo dos pilotos em direção à Fórmula 1, o Campeonato de Fórmula 3 FIA chega neste sábado e domingo ao lendário circuito de Silverstone, na Inglaterra, para a disputa de sua quarta rodada dupla da temporada. E, competindo praticamente “em casa”, o brasileiro Felipe Drugovich quer confirmar a evolução que seu carro mostrou nas três primeiras etapas do ano, na Espanha, na França e na Áustria.

“Silverstone é basicamente a casa da minha equipe, a Carlin Buzz Racing. Eles conhecem bem a pista e acho que isso será um fator importante para nosso sucesso no próximo fim de semana”, aposta Felipe Drugovich, 19 anos, cuja equipe tem sua base em Farnham, a cerca de 150 quilômetros do lendário autódromo.

Kart ao vivo I

Conforme anunciado, as provas Finais do Campeonato Brasileiro de Kart, tanto da primeira como da segunda fase, serão transmitidas pelo Grupo Globo, através dos canais SporTV e do Globoesporte.com. A competição será disputada no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, de 15 a 27 deste mês.

Kart ao vivo II

As três provas classificatórias do Brasileiro de Kart também serão transmitidas. As disputas serão mostradas ao vivo pelo canal CBA BRKART, no YouTube, pelo site catve.com e no aplicativo Catve Live. As imagens serão geradas pela Master TV, mesma empresa de Cascavel que atende às principais competições do automobilismo brasileiro como Stock Car, Copa Truck, Porsche Cup etc.