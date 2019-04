Coluna Bandeirada do dia 11 de abril de 2019

Júnior Flores busca a liderança isolada

Assumir a liderança isolada da categoria Novatos no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel é a meta de José Flores Júnior na terceira etapa, a ser disputada sábado no Kartódromo Delci Damian.

Representando Foz do Iguaçu, Júnior Flores e o catarinense Gustavo Moura duelam pela liderança desde a primeira etapa. Eles dividem a primeira colocação, com 40 pontos cada um. José Antonio Neto, de Limeira (SP) aparece na terceira colocação, com 16 pontos, ao passo que Gabriel Hanel, de Campo Mourão, é o quarto colocado, com 8 pontos.

Segundo Júnior Flores, além de buscar a liderança isolada, ele fará alguns testes visando ao Campeonato Brasileiro, que será disputado em Cascavel, em julho. A partir dessa etapa, ele também passa a contar com os trabalhos do coach Rodrigo Soares. “Visamos a liderança isolada, mas o foco é o Campeonato Brasileiro. Temos que melhorar algumas coisa no equipamento, mas também tem o lado pessoal, pois preciso melhorar minha pilotagem em alguns pontos do circuito. Até aqui a evolução tem sido satisfatória”, completa Júnior Flores, da equipe Auto Posto Damo.

Long Beach

Os brasileiros Felipe Nasr e Pipo Derani voltam à pista neste sábado para a disputa da terceira etapa do IMSA WeatherTech SportsCar Championship, em Long Beach (EUA). Será a primeira prova Sprint da temporada, após a dupla chegar ao pódio nas duas corridas de longa duração do ano: 24 Horas de Daytona e 12 Horas de Sebring.

Caíto e Felipe Carvalho disputarão a Copa HB20

Cascavel estará representada na Copa HB20, que começa no próximo domingo, em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A primeira etapa da categoria monomarca faz parte da programação da Copa Truck e do Mercedes-Benz Challenge.

Os irmãos Caíto e Felipe Carvalho, da equipe Sensei, irão competir em dupla, colocando o automobilismo de Cascavel no grid da categoria. Eles irão competir com o Hyndai HB20 nº 3. “Será uma estreia, os carros são todos feitos pelo mesmo preparador. Por isso a expectativa é de uma prova equilibradíssima e cheia de emoções”, diz Felipe Carvalho.

Lupatini

A equipe curitibana Lupatini Motorsport e a catarinense Mig Motorsport vão participar juntas mais uma vez, na Temporada 2019. Sábado e domingo disputam a primeira etapa do Paranaense de Velocidade no Asfalto, que será realizada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. Pilotando o Gol nº 27, estará a dupla Rômulo Lazzari Molinari e Alexandre Frankenberger, que disputarão o Curitibano e o Paranaense juntos na categoria Marcas “A”. O Gol nº 33 terá no comando o piloto Antonio Amorim Carvalho, na categoria Marcas “B”. Já o piloto revelação da temporada 2018, Brendon Zonta Gabardo, vai correr o Paranaense e Curitibano 2019, na Lupatini Motorsport, com o Gol nº 56 e apoio da RBL Competições, na categoria Turismo “B”.

Irmãos Sartori

Tem campeão voltando aos Campeonatos Brasileiro e Gaúcho de rali de velocidade. Os vencedores da edição de 2011 nas duas competições, os erechinenses Juliano e Rafael Sartori, da equipe Sartori Rally Team, vão iniciar um novo projeto dentro da categoria. Eles também farão a primeira temporada completa a bordo do VW Polo MR, um carro de tração 4×4, com mais de 300 HPs de potência, que estará entre os mais modernos em termos de tecnologia no grid nacional.

Arrancada I

Maringá terá provas de Arrancada neste fim de semana. Será o Desafio de Arrancada Área 44.

Arrancada II

Já em São José dos Pinhais serão disputadas provas de Arrancada na Terra.

Raijan Mascarello

O campeonato de Raijan Mascarello no Mercedes Challenge ficou mais curto. Com a desclassificação na etapa de abertura em Goiânia e a obrigatoriedade de descartar um resultado, o atual campeão da categoria só poderá pontuar em seis etapas. Por conta disso, o pensamento para a corrida em Campo Grande (MS), no próximo domingo, é somente o de vitória. “Não vou desistir de buscar o bicampeonato, vou pra cima. Vamos esquecer o que aconteceu em Goiânia, absorvendo como aprendizado, trabalhar sério e buscar o resultado de vitória nesta e nas outras etapas”, conta o piloto de Mato Grosso que leva as marcas FG Empreendimentos, Brevant e Hamakk em seu carro.