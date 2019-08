Coluna Bandeirada do dia 07 de agosto de 2019

Kart Clube faz avaliação do Brasileiro

A diretoria do Kart Clube de Cascavel se reúne hoje à noite, quando o presidente Wagner Monteiro apresentará uma avaliação do Campeonato Brasileiro de Kart, disputado mês passado no Kartódromo Delci Damian. Também vão participar da reunião o prefeito Leonaldo Paranhos e o secretário de Esportes, Ricardo Bulgarelli.

Wagner Monteiro adianta que a avaliação é positiva, enumerando como pontos positivos a participação de 414 competidores de 18 estados, sete paranaenses campeões e dois cascavelenses vice-campeões.

Wagner também enfatiza que o retorno de mídia foi excelente e a organização funcionou de forma perfeita: “Vou detalhar os números a toda a diretoria e ao prefeito. Estamos felizes porque conseguimos realizar tudo aquilo que planejamos quando nos candidatamos a sediar a competição”.

Wagner também destaca que o Brasileiro deixou como legado maior interesse pelo kartismo em Cascavel e região. Ele informa que três crianças já se inscreveram na escolinha do clube e 15 adultos se filiaram ao clube e já estão praticando o kart amador.

O kartódromo também recebeu homologação A da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), com validade até 2022.

Pneu furado tira Drugovich do pódio

O Circuito de Hungaroring, próximo a Budapeste, capital da Hungria, foi palco para a quinta etapa do Campeonato de Fórmula 3 FIA, penúltimo “degrau” para os pilotos que buscam uma vaga na principal competição do automobilismo mundial, a Fórmula 1. E a rodada húngara da Fórmula 3 FIA foi também palco para o melhor fim de semana do brasileiro Felipe Drugovich na temporada. Depois do sexto lugar na prova de sábado, um pneu furado tirou o piloto de Maringá do pódio na prova de domingo. Com o problema, ele abandonou a corrida que foi preliminar do GP da Hungria de Fórmula 1.

Destaque no Brasileiro de Kart, Firás disputa o Citadino de Foz no sábado

Destaque no Brasileiro de Kart, quando conquistou o quarto lugar na categoria Cadete, mês passado, em Cascavel, Firás Fahs retorna às competições no próximo sábado. O piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção disputará a terceira etapa do Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu.

Firas descansou duas semanas após o Brasileiro e voltou a treinar no último sábado. Ele estará na pista durante toda esta semana e no sábado disputa a terceira etapa do Citadino de Foz do Iguaçu, buscando a vitória na categoria Cadete. O objetivo é se aproximar da liderança do campeonato. Atualmente, Firás é o quinto colocado, com 29 pontos, enquanto o líder Júlio Enrique Brito tem 43.

Segundo Firás Fahs, no primeiro semestre o foco era o Brasileiro, quando todos os treinos foram realizados em Cascavel. Agora treinará mais em Foz do Iguaçu e irá disputar também as provas do SPR deste mês e de setembro, no Beto Carrero, em Santa Catarina, visando à Copa Brasil, que será na pista catarinense na primeira quinzena de outubro. “Estou motivado e vou competir no Citadino com o mesmo entusiasmo do Brasileiro. É sempre gostoso competir em casa”, acentua o piloto da equipe Cellshop/SOS Proteção.

Classificação

Com duas etapas disputadas, a classificação da categoria Cadete no Campeonato Citadino de Foz do Iguaçu é a seguinte: 1º) Julio Enrique Brito, com 42 pontos; 2º) Vitor Cartieri, 41; 3º) Pedro Cabopianco, 38; 4º) Vinicius Martins, 34; 5º) Firás Fahs, 29; e 6º) Ana Maria, com 18 pontos

Stock Car

A Stock Car chega à metade da temporada visitando pela segunda vez no ano a região Centro-Oeste do País. A cidade escolhida para a sexta etapa da temporada 2019 é Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, onde a categoria compete domingo. Assim como na última etapa, em Santa Cruz do Sul, a temperatura deve assolar pilotos e carros no Autódromo Internacional Orlando Moura, onde os termômetros devem marcar temperaturas ambientes de mais de 30ºC e ultrapassar os 40ºC na pista. Outro ponto preocupante é a umidade relativa do ar, que deve chegar perto a 15%.

F-4 EUA

Depois de uma grande atuação, há duas semanas na etapa da Virginia, o paulista Guilherme Peixoto chega ainda mais confiante para a disputa da quarta etapa em rodada tripla da Fórmula 4 Norte-Americana neste fim de semana na pista de Mid-Ohio, em Ohio (EUA).