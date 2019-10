Coluna ADI do dia 30 de outubro de 2019

Apoio aos frigoríficos

A atuação dos deputados Ademar Traiano (PSDB) e Pedro Lupion (DEM) vai permitir que os frigoríficos paranaenses continuem com a inspeção sanitária por empresas credenciadas. Traiano e Lupion conversaram com um grupo de 38 empresários preocupados com mudanças adiantadas pelo Ministério da Agricultura. “Eu conversei com o secretário Norberto Ortigara (Agricultura) e o deputado Lupion conversou com a ministra Tereza Cristina (Agricultura), que apresentou uma solução para o problema”.

Solução

A solução será uma medida provisória apresentada pela ministra ainda nesta semana e que deve resolver o impasse. “Foram preservados milhares de empregos e estará garantido o funcionamento de dezenas de empresas”, disse Traiano.

Apoio II

As empresas receberam notificação do Ministério da Agricultura determinando que apenas veterinários concursados realizassem as inspeções. A exigência obrigaria os frigoríficos a fechar as portas. “Os empresários estavam trabalhando com uma liminar. Eu e o deputado Traiano conversamos com a ministra, que adiantou que esta semana apresentará uma MP que passa a valer no momento em que for publicada, o que soluciona o problema e volta os geradores de emprego na legalidade para produzir e gerar impostos”, afirmou.

“Não vai acontecer”

O deputado Hussein Bakri (PSD) reiterou novamente que o Estado não vai fechar nenhuma das 2,1 mil escolas estaduais. “Não vai acontecer! Falo como presidente da Comissão da Educação e líder do Governo na Assembleia Legislativa”.

Mais cidades

O governador Ratinho Junior e os deputados lançam nesta quinta-feira (31), em Foz do Iguaçu, o programa Paraná Mais Cidades, que prevê investimentos acima de R$ 100 milhões em obras nos 399 municípios do Paraná. Os recursos fazem parte do dinheiro devolvido pela Assembleia ao Estado.

Ressonância

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná, em Cascavel, contará em breve com um equipamento de ressonância magnética de última geração. A ordem de pagamento de R$ 3,5 milhões, emitida pelo Fundo Nacional de Saúde, parte da emenda apresentada pelo deputado Evandro Roman (Patriota). O recurso estará na conta da Unioeste em 48 horas.

Cataratas

O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) apresentou projeto de lei que prevê um protagonismo maior do Paraná na concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O parque de 185 mil alqueires ainda pertence ao Estado, conforme escritura imobiliária e quem determina a concessão e arrecada com isso é o governo federal, através do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. O Paraná cedeu gratuitamente o espaço para a União.

Cataratas II

Desde 1998, o Parque Nacional do Iguaçu repasse 6% da sua arrecadação ao governo federal. Com visitação batendo recordes ano após ano, os dados pelo ICMBio mostram que em 2018 forram arrecadados R$ 62,8 milhões. A atual concessão, sob responsabilidade da Cataratas do Iguaçu S/A, vence em 2020. Segundo o deputado, esse é o momento adequado para fazer a mudança na lei. “Assim, o Instituto tem tempo hábil de se organizar internamente com o processo de transição”.

Paraná Trifásico

O deputado Artagão Junior (PSB) destacou a importância do programa Paraná Trifásico lançado pelo governador Ratinho Junior. A Copel vai investir R$ 2,1 bilhões em 25 mil quilômetros de redes trifásicas de energia no campo até 2025. “É um dia histórico. Tenho certeza que será um avanço tecnológico para o produtor rural, terá efeito na economia do Estado. Mas não só isso: é uma mudança de patamar na qualidade energética, que vai trazer mais segurança e agilidade no abastecimento do campo”.