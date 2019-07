Coluna ADI do dia 30 de julho de 2019

Plano Real

O documentário “Real: Muito além de uma moeda” – com depoimentos de Edmar Bacha, Fernando Henrique Cardoso, Gustavo Franco, Pedro Malan, Persio Arida e Rubens Ricúpero – será apresentado hoje na Assembleia Legislativa. A promoção é do Movimento Livres, do Instituto Teotônio Vilela e do deputado Michele Caputo (PSDB). “Há uma geração inteira que desconhece a importância do Plano Real e o documentário é um importante resgate de um momento crucial para a história do País”.

Ogier candidato

Na posse da executiva estadual do Patriota do Paraná foram lançadas as pré-candidaturas de Ogier Buchi e Thiago Chamuleira a prefeito de Curitiba. Até agora são 24 prefeituráveis: Greca (PMN), Ney Leprevost (PSD), Francischini (PSL), Eduardo Pimentel (PSDB), Ogier Buchi (Patriota), Subtenente Everton (PSL), Luciano Ducci (PSB), Paulo Martins (PSC), Goura (PDT), Gustavo Fruet (PDT), Dr. Rosinha (PT), Mirian Gonçalves (PT), Tadeu Veneri (PT) João Arruda (MDB), Raphael Rolim de Moura (PV), Sonia Inglat (PV), Maria Victoria (PP), Jorge Bernardi (Rede), Marisa Lobo (Avante), Rafaela Pillagalo (PRTB), Professor Claudino (Psol), Alzimara Bacelar (PCdoB), Elza Campos (PCdoB), Afonso Rangel (Patriota), Thiago Chamulera (Patriota) e Zé Boni (PTC).

Outro nome

O PSL deve lançar concurso na internet para escolher novo nome e logo. A intenção é se alinhar ao presidente Jair Bolsonaro em relação às ideias de conservadorismo de costumes e liberalismo na economia.

Muito imposto

Mesmo com a economia em crise, a carga tributária do País atingiu o pico histórico de 35% do PIB em 2018 – o equivalente a R$ 2,4 trilhões. Em média, cada brasileiro recolheu o equivalente a R$ 11.494 em impostos e precisou trabalhar 128 dias apenas para quitar os tributos.

Apoio de Israel

O jornal La Jornada adianta que a Argentina já tem apoio de Israel e EUA no controle do contrabando e do tráfico de drogas na região da tríplice fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Equipamentos bélicos e consultores israelenses e norte-americanos estariam monitorando as águas do rio Paraná na região de Missiones. Os EUA também devem instalar bases militares em solo argentino.

Alerta

O Ministério da Saúde alerta que a febre amarela está descendo com força ao Sul do País rumo ao Paraguai, depois de uma morte registrada em Santa Catarina e outra no Paraná. As Secretarias de Saúde dos três estados – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul – monitoram possíveis rotas do vírus da doença que já teve surtos na Região Norte, Espírito Santo e em São Paulo.

Luz cara

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou que a bandeira tarifária para o mês de agosto será a vermelha, cuja cobrança extra é de R$ 4 para cada 100 quilowatts-hora consumidos. Em julho, a cobrança foi da bandeira amarela, quando há um acréscimo de para R$ 1,50 a cada 100 kWh consumido.