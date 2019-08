Coluna ADI do dia 30 de agosto de 2019

Força da Faep

A Faep mostrou sua força ao reunir mais de 1,5 mil produtores na Assembleia Legislativa para a audiência sobre o fim da vacinação da aftosa no Paraná, o que deve ocorrer em 2021. Na foto, o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) conversa com o presidente da Faep, Ágide Meneguette, e garante o apoio do Legislativo aos agricultores do Estado.

Radares e multas

Os brasileiros estão divididos em relação à proibição do uso de radares e sobre a propagada indústria da multa nas estradas. Para 46,6%, os radares devem ser proibidos e outros 35,6% são a favor dos equipamentos. Já para 53,6%, os radares são utilizados principalmente para multar e arrecadar e não para educar, e, na maioria das vezes, são instalados sem estudos. Os dados são da pesquisa MDA/CNT, que entrevistou 2.020 pessoas de 22 a 25 de agosto.

Remédio da maconha

Em outro levantamento, do Paraná Pesquisas, 47% dos brasileiros foram favoráveis à liberação da venda de medicamentos feitos à base da maconha. Os contras somaram 44,2%. O instituto entrevistou 2.018 pessoas de 20 a 25 de agosto em 160 cidades dos 26 estados mais o Distrito Federal.

Desconto

A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou o relatório do deputado Vermelho (PSD) ao projeto de lei que prevê desconto de até 70% às multas ambientais aos produtores rurais que recuperarem áreas de preservação. “São valores exorbitantes, que fogem da realidade, impossíveis de serem pagos pelos pequenos produtores, que mal conseguem o sustento da família”.

Parceria

O deputado Cobra Repórter (PSD) levou um grupo de prefeitos para conhecer o projeto social do Athletico Paranaense em Curitiba. O projeto já atende 14,3 mil crianças em todo o Brasil e países como Índia e Quênia. “A parceria com as prefeituras é importante. As crianças vão ter um espaço para lazer, atividade física com a instrução de professores capacitados. Assim, ficam longe das drogas e podem até influenciar a família a ter uma iniciação esportiva em tempos em que a convivência familiar se torna tão rara, porque a maioria fica envolvida com os celulares e outros equipamentos eletrônicos”, destacou.

Consumo sobe

A intenção de consumo das famílias, divulgado pela Fecomércio, subiu 9% em agosto após cinco quedas consecutivas. Dos 98,3 pontos registrados em julho, a menor pontuação desde setembro de 2017, o índice passou para 107,1 pontos neste mês, passando a ser considerado positivo. As famílias com renda superior a dez salários mínimos são as mais animadas, com variação mensal de 15,9%. Entre as famílias de menor renda, o indicador subiu 7,4% de julho para agosto.

***Reunião do PSB

Em Brasília, o PSB reúne o diretório nacional nesta sexta-feira e sábado para debater a pauta da conferência nacional e o julgamento dos processos disciplinares dos dez deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência. O partido fechou questão contra a proposta.

Black Friday

A Semana do Brasil – o Black Friday da Pátria -, na semana do 7 de Setembro, já conta com a adesão de 300 empresas, entre elas a Havan e a Riachuelo. Oferecendo uma série de descontos, as empresas querem aquecer as vendas em um mês sem datas fortes no varejo.