Coluna ADI do dia 3 de dezembro de 2019

Impacto na economia

“É preciso convencer o meio urbano da nossa importância econômica e social e comprometer as autoridades no atendimento de nossas demandas. Mostrar, além disso, que atender as demandas do rural tem impacto na economia e na sociedade urbana. Praticamente toda a economia urbana das cidades do interior gravita em torno da produção rural” – do presidente da Faep, Ágide Meneguete.

Safra 2019/20

A safra de grãos de verão do Paraná 2019/20 está praticamente toda plantada, impulsionada pela melhora climática ocorrida durante parte do mês de outubro e início de novembro. O Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria da Agricultura e Abastecimento estima que poderão ser colhidas até 23,4 milhões de toneladas, volume que, se concretizado, será 19% acima de igual período do ano anterior quando foram colhidos 19,7 milhões de toneladas.

Resumo

O Paraná conta com 102 startups do setor agrícola. É o que mostra o Radar Agtech Brasil 2019, que mapeou o novo empreendedorismo no agronegócio brasileiro. Em todo o Brasil, são 1.125 empresas.

Coamo inaugura

Com capacidade para processar 3 mil toneladas de soja diariamente e refino de 720 toneladas/dia de óleo de soja, a Coamo, com sede em Campo Mourão, ampliou sua área de abrangência e inaugurou seu parque industrial em Dourados (MS). O investimento da cooperativa foi de R$ 750 milhões. As novas indústrias de óleo e refinaria de óleo de soja foram construídas à margem da BR-163, entre Dourados e Caarapó.

Processamento

“Com as indústrias de Dourados, somados aos outros dois parques industriais, a Coamo amplia a capacidade de processamento de soja para 8.000 toneladas/dia e a de refino para 1.440 toneladas/dia de óleo de soja refinado”, disse o engenheiro Divaldo Correa, superintendente Industrial da Coamo.

Empregos

A estimativa da cooperativa é de que sejam gerados mais de 300 empregos diretos na unidade, além de temporários e avulsos nos períodos de safra.

Recado da ministra

A ministra Tereza Cristina (Agricultura) afirmou que o Brasil pode começar a importar carne bovina para equilibrar o mercado. O preço da arroba do boi gordo, medido pelo indicador Esalq/ B3, apontou a máxima de R$ 229,10 por arroba. Só no acumulado de novembro, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) mostra alta de 34,21% no preço do boi. Analistas afirmam que a demanda chinesa aquecida e a falta de animais disponíveis são alguns dos motivos da alta.

Recursos do Proagro

A Comissão Especial de Recursos do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária vai analisar 576 processos até o fim do ano. Neste mês e em dezembro, estão agendadas três reuniões. A comissão analisa recursos apresentados por produtores rurais que tiveram pedidos de indenizações do Proagro negados ou glosados parcialmente pelas instituições financeiras. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, deve ocorrer a 6ª sessão de julgamento da 5ª turma, sediada em Curitiba, com julgamento de 330 recursos de produtores de Santa Catarina e do Paraná.

Indeferimentos

O principal motivo para o indeferimento dos recursos tem sido a emissão de notas fiscais em nome de terceiros. Nesses casos, o produtor rural precisa ficar atento no momento de aquisição de insumos, pois a nota fiscal precisa ser emitida em nome do beneficiário do Proagro.

Sicredi

Em setembro deste ano, a cooperativa Sicredi alcançou a marca dos 50 mil associados. “No início, éramos apenas 27 fundadores. Naquele momento tínhamos a ambição de constituir uma cooperativa de crédito que se tornasse grande, e que pudesse estar atendendo a nossa sociedade nos seus requisitos básicos. Passados 29 anos nós chegamos à casa dos 50 mil associados, isso é mais um sinal da consolidação do nosso projeto, e mostra que a Sicredi Parque está atendendo a comunidade não somente do ponto de vista financeiro, mas também social e ambiental”, disse o presidente da cooperativa, Clemente Renosto.

Revitis

O governador Ratinho Junior lançou o programa Revitis, destinado a estimular a produção de uvas no Paraná apoiado em quatro eixos: incentivo para a produção, reorganização da comercialização, desenvolvimento do turismo e apoio à agroindústria.

Produção

Ratinho Junior afirmou que o estímulo à produção de uva vai gerar emprego e renda, principalmente diante de um contexto de 85% de propriedades ainda dedicadas à agricultura mais enxuta no Estado. “A ideia é fortalecer a produção de uva, suco e vinho. O Paraná foi um grande produtor no passado e ao longo do tempo diminuímos a produção. Queremos retomar essa cadeia com muita força e com planejamento integrado. Queremos disputar em grau de igualdade com o Rio Grande do Sul e consolidar nossos vinhos em todo o mundo”.

Embarque

A Cooperativa Unitá já começou a carregar o primeiro lote de 20 contêineres, que será enviado para a China neste início de dezembro. Entre os principais volumes de produtos que são embalados com a marca Copacol para a China, se destacam as asas e os pés de frango. O país asiático é o principal comprador de aves da cooperativa, que terá neste início de parceria um volume de 2 mil toneladas exportadas por mês. Com a habilitação da Unitá, a expectativa é que a Copacol destine 25% de todo o seu volume exportado para China.