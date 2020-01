Coluna ADI do dia 14 de janeiro de 2020

Santa Zilda Arns

Dez anos após sua morte, a médica Zilda Arns segue lembrada pelo legado social, as três indicações ao Nobel da Paz e a trajetória de vida. A sobrinha Lilian Arns, com depoimentos sobre feitos realizados, organiza um dossiê que pode ajudar no reconhecimento de Zilda como santa pela Igreja Católica.

***Argentinos

O movimento de estrangeiros nas aduanas da tríplice fronteira, em Foz do Iguaçu, aumentou 30%, segundo a Polícia Federal. Nos primeiros dez dias de 2020, mais de 42 mil estrangeiros passaram pela Ponte Tancredo Neves, entre o Brasil e a Argentina. Entre eles, 60% são argentinos. Os argentinos, segundo a PF, visitam o País para passar as férias no litoral do Paraná e de Santa Catarina. Pelo intenso movimento, o controle pela Ponte da Amizade, entre o Brasil e Paraguai, é feito por amostragem.

Período decisivo

O fim das coligações proporcionais e o prazo para filiações transformaram os meses de março e abril em um período decisivo para as eleições municipais de outubro. Pela nova legislação, os partidos terão que concorrer com chapas próprias para vereador e têm até 4 de abril para filiar os futuros candidatos ao Legislativo.

Poupança adiada

Lei aprovada pelo Congresso Nacional, que mudou as regras de aposentadorias das corporações, foi a brecha aberta para que governadores de nove estados abrissem mão de economizar parte de um total de R$ 2,58 bilhões em 2020 e 2021. Isso se concretizou com o adiamento da vigência de pontos da reforma da previdência dos militares estaduais – policiais e bombeiros.

***Suspensão

O diretório nacional do Pros destituiu o presidente da sigla, Eurípedes Júnior, e suspendeu sua filiação por três meses. O dirigente é acusado de desviar recursos dos fundos eleitoral e partidário e lavagem de dinheiro. O anúncio rachou o partido. A defesa de Eurípedes Junior e parlamentares da sigla veem tentativa de golpe partidário.

***Ponte aérea

A VoePass Linhas Aéreas começou a operar os voos entre Ponta Grossa e o Aeroporto de Congonhas (SP). São dois voos diários por trecho entre segunda-feira e sexta-feira, e voos diários aos sábados e domingos. Os trechos serão operados por aeronaves ATR72, com capacidade para 70 passageiros, e as passagens custam cerca de R$ 200.

Bem melhor

O deputado Vermelho (PSD) deixou o hospital em que foi submetido a uma angioplastia coronária. “Os médicos tiveram de colocar dois stents pois havia 4,5 cm das coronárias comprometidas. Os exames e os procedimentos foram feitos na hora certa. Estamos firmes e vamos encarar 2020 com muito trabalho e dedicação pelas causas da gente do meu Paraná, do meu oeste e sudoeste”.

Descalabro

A Controladoria-Geral da União publicou a folha de pagamento de dezembro de 2019 com os nomes e salários dos 310 mil pensionistas brasileiros da estrutura federal. Na lista há viúvas, filhos de militares, filhos inválidos, pensionistas de anistiados políticos, cônjuges separados, sobrinhos, netos, enteados. Há pensões de até R$ 573.340,45 – o que supera em 15 vezes o teto constitucional. Há também pensões de R$ 217 mil, R$ 191 mil, R$ 18,4 mil, R$ 181 mil, R$ 175 mil… Do total, 23 pensionistas, entre homens e mulheres, receberam mais de R$ 100 mil em dezembro.

Corte na bolsa

Até novembro do ano passado, o governo federal retirou 1,3 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família devido a irregularidades no cadastro. De acordo com Ministério da Cidadania, o cancelamento de benefícios gerou economia de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos.