Colônia de Férias Verão começa nesta quinta (16) e segue até domingo (19), no Ciro Nardi

Começa nesta quinta-feira (16) e segue até domingo (19), no Centro Esportivo Ciro Nardi, mais uma edição da Colônia de Férias Verão. Serão quatro dias de atividades para crianças e adolescentes com uma vasta programação que poderá ser desfrutada das 14h30 às 18h. A orientação da Secretaria de Cultura e Esportes é para que um adulto responsável acompanhe os pequenos durante as atividades.

Eles poderão usufruir de brinquedos infláveis, pular na cama elástica, participar de minitorneios de futebol, vôlei e basquete, brincar no parquinho e nas quadras esportivas, entre outras atividades coordenadas por professores e estagiários da Secretaria. Também serão disponibilizados profissionais de enfermagem no local.

O objetivo da Secesp é oferecer momentos de lazer, descanso e diversão para toda família neste período de férias. A participação nas atividades é gratuita. Orienta-se apenas os pais ou responsáveis levem garrafa de água que pode ser reabastecida no local e um lanche para as crianças. Em caso de chuva, a atividade será cancelada.

Hoje, o tempo ensolarado contribuiu para que a área de lazer e o parquinho do Centro Esportivo já batesse recorde de visitação neste ano. O espaço é propício para a convivência intergeracional.

O Complexo Esportivo Ciro Nardi fica à Rua Barão do Cerro Azul, 484 – Centro.