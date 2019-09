Coletivo Educador fortalece educação ambiental há uma década

Em 2009, iniciava-se uma caminhada conjunta, contínua e permanente para a melhoria da qualidade de vida no território, por meio do fortalecimento da Educação Ambiental. Instituições públicas, empresas, organizações não governamentais e sociedade civil formam o Cemfi (Coletivo Educador Municipal de Foz do Iguaçu), que agora celebra uma década de existência com inúmeras conquistas e reconhecimento local, regional e nacional.

Esta semana o grupo plantou dez mudas de ipês no Zoológico Bosque Guarani – local escolhido por abrigar o Centro de Educação Ambiental do Iguaçu, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente, a primeira instituição-âncora da iniciativa e que, desde então, permanece em sua gestão.

O ato simbólico também fez alusão ao Dia Mundial da Árvore (21 de setembro).

O trabalho cooperativo em rede possibilitou, entre outros feitos, a implementação do Programa Agenda 21 na Educação Infantil na rede pública municipal de ensino, a cartilha Carta da Terra para Crianças (2012) e, como desdobramento, o curta-metragem Carta da Terra para Crianças: Um Novo Olhar – O Filme (2016).

Desde o início de 2018, o Coletivo Educador atua na construção participativa da Pmea (Política Municipal de Educação Ambiental), sustentada em uma pesquisa exploratória acerca da percepção socioambiental dos moradores do município. Como instrumentos de coleta de dados, o estudo utilizou entrevistas, questionário on-line e oficinas de cartografia social.

Todo ano, o Coletivo Educador ainda realiza encontros formativos e ações pontuais, incluindo varal solidário e mutirões em alusão ao Dia Mundial da Limpeza (21 de setembro). Nesses dez anos, a união de esforços também gerou algumas edições de um jornal educativo, o qual foi distribuído em escolas municipais para serem utilizados como materiais de apoio em sala de aula.