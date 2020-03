Colégio Padre Carmelo realiza segunda distribuição de alimentos a alunos

Funcionários do Colégio Estadual Padre Carmelo Perrone, no Bairro Alto Alegre, em Cascavel, realizaram na quarta-feira (25) a segunda distribuição de alimentos para alunos inscritos no Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade. No kit constam alimentos como frutas e não perecíveis. Dentro das recomendações sanitárias, os funcionários trabalharam com máscaras e luvas. A direção da escola agradeceu a colaboração e a dedicação da equipe: “Em tempos difíceis, a fé é a união precisam caminhar juntas!”

A determinação de entregar produtos da merenda escolar à população mais pobre foi decretada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e tem como finalidade garantir a alimentação para as famílias com menor renda até que o período de quarentena acabe. Há estimativa de 230 mil alunos inscritos no Bolsa Família em todo o Estado.

O Programa Leite das Crianças também está mantido e alcança 110 mil crianças. A distribuição é feita nas escolas.