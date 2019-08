Colégio lista dicas para os alunos se prepararem para o Enem

O Enem 2019 será aplicado para mais de 5 milhões de estudantes que confirmaram suas inscrições, de acordo com o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Para orientar o aluno nessa hora, muitas vezes decisiva na vida dos estudantes, Claudio Pinheiro, coordenador de Processos de Avaliação Acadêmica e da Coordenadoria de Futuro e Carreiras do Colégio Bandeirantes, faz algumas recomendações para os alunos se preparem para a prova.

Com grande experiência em vestibulares e em processos seletivos, adquiridos como professor em cursinhos pré-vestibulares e como coordenador pedagógico, Pinheiro ressalta que o Enem é uma prova que avalia a proficiência em habilidades descritas em sua matriz de referência. “Os conteúdos escolares estão presentes, normalmente aplicados em situações cotidianas, tecnológicas, globais, do trabalho, entre outras, exigindo do aluno a capacidade de usar aquilo que foi estudado na escola em situações novas, aplicadas e contextualizadas. Não são avaliados os conteúdos avançados e os detalhes de rodapé. Dessa forma, a preparação para o Enem exige a compreensão dos conteúdos estudados na escola, e não apenas sua memorização”, pontua o coordenador.

Ele ressalta que os avaliadores esperam que o aluno tenha desenvolvido habilidades de relacionar conceitos, compreender diversas formas de linguagem, analisar fenômenos, entre outras. Por isso, afirma que o preparo para o Enem demanda uma boa formação em toda a educação básica e a intensificação dos estudos na proximidade da prova, o que pode ser feito por meio da realização de exames anteriores, de simulados e do uso de diversos aplicativos, vídeos e soluções tecnológicas de apoio. “O principal desafio é a extensão da prova. O exame é longo, demanda muita leitura, o que torna a avaliação um teste de resistência. Preparar-se previamente nesse aspecto é fundamental”.

Temas

Quanto aos temas recorrentes, Pinheiro comenta que há “grandes temas” que aparecem com mais frequência, como as questões que abordam o respeito aos direitos humanos e às minorias, a utilização de diversas manifestações de linguagem (charges, letras de música, textos literários, obras de arte etc), o uso da matemática em situações do cotidiano ou dos conceitos das ciências aplicados em novas tecnologias e na indústria. “É importante que o aluno se atente à pergunta e qual o objetivo do exercício. Muitas vezes há uma alternativa que indica um conceito correto, mas que não responde à pergunta feita pelo examinador”, ressalta.

Para o dia da prova, a dica é uma alimentação balanceada, evitando alimentos que causem sensação de sonolência, descanso anterior e conhecimento prévio da prova, o que pode ser feito pela realização de exames anteriores e pela leitura das regras do Enem.

Para conciliar uma rotina de estudos para o Enem e o vestibular com atividades cotidianas, o professor sugere a elaboração de um plano de estudos, que considere, em um cronograma, tempo para os estudos dos conteúdos atuais da escola (se ainda estiver no ensino médio), para a realização de provas anteriores do Enem, para a revisão de conteúdos estudados nas séries anteriores, para a realização de uma redação semanal e para a leitura de textos de atualidades.

Nesse plano de estudos, é importante que o estudante inclua tempos para o lazer e para a realização de atividades cotidianas, que não devem ser desconsideradas.