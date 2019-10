Colégio abre vagas para cursos técnicos

Termina amanhã(30) o prazo para inscrições ao processo de seleção para cursos técnicos do Colégio Wilson Joffre, 1º semestre de 2020.

Os cursos são:

Técnico em Recursos Vendas (novo) – Pós Médio (2 semestres)

Técnico em Administração – Pós Médio (3 semestres)

Técnico em Contabilidade – Pós Médio (2 semestres)

Técnico em Recursos Humanos – Pós Médio (2 semestres)

Técnico em Administração Integrado – Ensino Médio (4 anos)

Formação de Docentes – Ensino Médio (4 anos)

Início das aulas em Fevereiro de 2020. Os cursos de modalidade Integrado são destinados para alunos concluintes do 9º ano do Ens. Fundamental e os cursos Subsequentes são destinados a alunos que já concluíram o Ensino Médio. A abertura dos cursos esta condicionada a aprovação da Secretária de Educação do Estado do Paraná – SEED.