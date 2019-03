Colcha de retalhos em USF revolta moradores

Moradores do Bairro Interlagos, zona norte de Cascavel, estão indignados com a qualidade da reforma da USF (Unidade de Saúde da Família) do bairro. “Estão pegando um pedaço de cada lugar e enfiando ali. As janelas são uma diferente da outra, vão remendar o forro, as portas são usadas… Isso é uma pouca vergonha. Em outros bairros estão construindo prédio novo e o nosso, aqui, estão fazendo assim… Os impostos que pagamos são os mesmos em todos os bairros”, reclama a moradora Rosane Vaz Gomes, que mal conseguia esconder sua irritação.

Para ela, sem contar a falta de respeito, por fechar o local por mais de dois meses e entregá-lo “remendado”.

Comerciantes da região, que pediram para não serem identificados, falam da revolta geral com o trabalho feito porque, inicialmente, esperavam que a unidade fosse ampliada, e, em vez disso, uma reforma desse tipo é considerada uma ofensa.

Uma das funcionárias do local contou que nem o piso antigo e danificado será trocado.

O projeto

De acordo com a Secretaria de Saúde, a reforma da USF está contemplada no projeto de revitalização de 18 unidades do Município com verbas estaduais repassadas pelo APSUS (Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde).

Para a obra da UFS do Interlagos, foram destinados cerca de R$ 60 mil para pintura, troca de vidros das janelas, troca de parte do forro e pequenos reparos.

Porém, já no início dos trabalhos, diversos problemas estruturais foram identificados, como a necessidade de troca total da fiação elétrica e do forro da unidade, assim como a reforma do muro, e ainda a troca de parte do telhado e construção de calçadas.

Para isso, a Secretaria de Saúde destinou outros R$ 60 mil de recursos municipais.

Uma das queixas dos moradores são as janelas diferentes. Contudo, a administração informou que as janelas não serão trocadas, permanecendo uma de cada modelo, apenas os vidros quebrados serão substituídos.

O piso também não será trocado, pois “está em boas condições”, e o forro deve ser todo trocado, assim como as portas.

A previsão de entrega da obra é 4 de julho.

Na madrugada e na chuva

Já conformada por terem que madrugar na fila para conseguir ficha de consulta, a população ficou revoltada quando descobriu que não fariam sequer uma proteção para eles esperarem em dias de chuva e frio. “Já estão mexendo no prédio, custa fazer um ‘puxadinho’ pra gente ficar abrigado da chuva e do frio? Eu já vim aqui uma e meia da manhã pegar ficha e encontrei dez pessoas debaixo de chuva, inclusive com criança. Isso, sim, seria uma atitude humanizada como nos prometeram”, ressalta Rosane Vaz Gomes.

De acordo com o responsável pelas reformas das Unidades de Saúde, João Merlo, será feita a instalação de um toldo de proteção em frente à unidade, respeitando a metragem da calçada, e deve ser de cerca de 1,5 metro de comprimento por 2 metros de largura.

Nova Unidade

Uma nova sede de Unidade de Saúde da Família deve ser construída na região para atender além do Bairro Interlagos, as regiões de Jesuítas e Tarumã. Mas não existe prazo para o início das obras. A prefeitura enfatiza que, mesmo com a nova, a atual Unidade do Interlagos que está em reforma continuará atendendo a população.