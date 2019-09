Cohapar vistoria casas

Casas que estão sendo construídas por meio do PNHR (Programa Nacional de Habitação Rural) foram vistoriadas pela Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) nessa segunda-feira (9) no Assentamento Valmir Motta de Oliveira, em Cascavel.

O programa foi criado pelo governo federal no âmbito do Minha Casa, Minha Vida. O projeto prevê 57 casas no assentamento e algumas famílias já se adiantaram para fazer a mudança, caso de Tereza Aparecida da Silva.

“Nós trouxemos os sofás e as camas porque estamos muito ansiosos e animados com a mudança, então trazer as mobílias aos poucos é o que está nos ajudando a conter a ansiedade”.

Ela conta que a nova casa vai facilitar até mesmo na hora da limpeza. “Principalmente em questão de sujeira, porque aqui venta muito e entra muita poeira dentro de casa”.

“Hoje foi feita uma vistoria minha, pessoal, com os engenheiros da Cohapar e a área social, para eu conhecer e avaliar a qualidade das construções. Nós escolhemos duas casas, por serem próximas e por estarem concluídas”, explica o presidente da Cohapar, Jorge Lange.

Das 57 casas, 55 já estão concluídas e as outras duas estão sendo finalizadas. “A Caixa solicitou que alguns detalhes fossem finalizados, como a construção do piso. Então a Cohapar verificou a situação e conseguiu mais material para finalizar a obra”.

Lange estima que em duas semanas os moradores já possam se mudar, após vistoria da Caixa.

As famílias foram realocadas no assentamento pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em 2012. Os moradores faziam parte do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra), mas receberam um termo de cessão de uso ao serem realocados pelo instituto.

Construção

A construção dos 57 imóveis começou há um ano e meio. Cada casa custou R$ 34.200 e os recursos foram liberados pelo governo federal. A mão de obra foi contratada pelas famílias.

“As famílias contratam um pedreiro e têm acompanhamento da engenharia da Cohapar”, explica o presidente da companhia, Jorge Lange.

As casas seguem projeto da Cohapar.

Critérios de seleção

O PNHR foi realizado em Cascavel por uma parceria dos governos federal, estadual e municipal.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, mais de 90 famílias de agricultores estavam na lista do programa e as que preencheram os critérios foram contempladas.

Um dos principais critérios era a renda familiar. Os agricultores foram divididos em três grupos: o primeiro cuja renda anual não ultrapassasse R$ 17 mil; o segundo que não ultrapassasse R$ 33 mil e o terceiro que não ultrapassasse R$ 78 mil.

Qualidade de vida

Quem aguarda a casa nova conta que a qualidade de vida é a primeira coisa que irá mudar. “Nós estamos muito felizes e contanto os minutos para fazer a mudança, porque é uma realidade diferente da que vivemos por mais de dez anos”, afirma Célia Anita Rodrigues Pereira.

Para o presidente da Cohapar, Jorge Lange, fornecer a casa é apenas um dos passos para mudar a qualidade de vida dessas pessoas. “A parte de assistência social é muito forte aqui. Os moradores recebem orientação de higiene, cuidados e proteção do entorno, da casa, dos animais…”

