Cogesp discute projeto de colégio militar em Cascavel

Reunião extraordinária do Cogesp (Conselho de Gestores de Segurança Pública) de Cascavel, com articulação de Jurandir Parzianello, presidente da OAB Cascavel, e do tenente-coronel Rubens Garcez da Luz, comandante do 6º BPM, foi realizada na última sexta-feira (1º) nas dependências do 5º CRPM, com a presença de entidades integrantes do Conselho e participação especial do comandante-geral da Policia Militar do Paraná, coronel Péricles de Mattos, que esteve em Cascavel a trabalho.

Os assuntos tratados foram relativos à instalação do Colégio Militar de Cascavel e da eventual implantação da 3ª ESFAEP – Escola de Formação de Aperfeiçoamento de Praças da PM.

O projeto do Colégio Militar, já aprovado, encontra-se em estágio avançado para implantação, com previsão de localização no Bairro Jardim Canadá, em instalações de um colégio estadual já existente, que será adequado às necessidades da estrutura de ensino da Policia Militar.

Já o projeto da ESFAEP depende de estudos e definições que estão tramitando em Curitiba. Foram apresentadas ao coronel Péricles as necessidades e a importância de que seja em Cascavel, por ser um polo regional, com vantagens logísticas e operacionais.

O coronel Péricles falou sobre a importância de ambas as estruturas, de ensino e formação, e disse que a tomada de decisões é de caráter técnico, entretanto, considerando as necessidades e o interesse da sociedade local.

O Colégio Militar já está com tramitação regular para instalação em Cascavel, seguindo os trâmites burocráticos pertinentes, sendo avaliado em particular a adequação das instalações disponibilizadas.

Com relação à ESFAEP, o Cogesp encaminhará expediente informando das necessidades locais e regionais, bem como das vantagens de logística para sua implantação em Cascavel, provocando ações do 5º CRM para elaboração de documento técnico expositivo, demonstrando a viabilidade técnica, de local e logística. Esse material técnico social, segundo o coronel Péricles, passará pela análise de seu Estado Maior, seguindo posteriormente para tomada de decisão.

O Cogesp tem desenvolvido ações dessa natureza, em debates e ações políticas, buscando melhor a qualidade da segurança pública em Cascavel e região.

Fonte: assessoria do Cogesp