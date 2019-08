COB intensifica ações no Japão de olho na Olimpíada

Rio de Janeiro – O esporte brasileiro segue em ritmo acelerado. Após o encerramento dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, o COB (Comitê Olímpico do Brasil) direciona ainda mais o foco para Tóquio 2020. Em 13 de agosto, somente dois dias após o encerramento do Pan, uma delegação com mais de 50 integrantes, entre atletas, membros de comissões técnicas e profissionais do COB, desembarcou em três pontos diferentes do Japão – Hamamatsu (judô), Enoshima (vela) e Odaiba (triatlo) – com o objetivo de planejar e testar toda a operação que envolve a preparação para os Jogos Olímpicos.

No caso da vela, que já havia participado de um evento-teste em 2018, o COB apresentou uma estrutura mais robusta, com duas grandes novidades: uma base a 500 metros da Marina de Enoshima, com salas de fisioterapia e massoterapia, área de descanso, refeitório e depósito (este espaço será ainda maior em 2020, com a inclusão de uma sala exclusiva para análise dos dados meteorológicos); e a presença de um contêiner-oficina com todos os equipamentos necessários, como peças e ferramentas, para a manutenção das embarcações. A estrutura permanecerá em Enoshima até 2020.

Em Odaiba, ilha artificial localizada na capital japonesa, que abrigará as competições da modalidade nos Jogos Olímpicos, o triatlo do Brasil teve a oportunidade de conhecer os fluxos, o percurso e, sobretudo, as condições climáticas. Realizado entre os dias 14 e 18 de agosto, o evento-teste da modalidade terminou com bons resultados dos atletas brasileiros: Vittoria Lopes foi a 4ª colocada e Luisa Baptista a 11ª na elite feminina, enquanto o revezamento misto terminou em 12° lugar, com o segundo melhor desempenho das Américas.

Judô e outras ações

Com dez mil brasileiros entre seus 800 mil habitantes, a cidade de Hamamatsu, a 260 quilômetros de Tóquio, foi a base escolhida pelo judô para realizar sua preparação visando ao Mundial, que começa neste domingo (25) e também servirá como evento-teste para os Jogos Olímpicos. Realizando sua aclimatação na cidade desde o último dia 14, a delegação brasileira ficou hospedada em um hotel ao lado do ginásio e da academia, além de terem se alimentado com pratos típicos brasileiros. Até o final de 2019 ainda estão previstas outras ações do COB para o Time Brasil no Japão. A seleção de karatê, por exemplo, treinará em Saitama em setembro e depois vai a Tóquio disputar a Premier League; o vôlei masculino chega a Ota no fim do mesmo mês e em outubro disputará a Copa do Mundo; e as meninas do handebol, que também vão a Ota em novembro, a partir do dia 30 disputarão o Mundial, em Kumamoto.