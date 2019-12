CNTA será inaugurado em março, quatro anos depois do prazo final

Cascavel – Obra que deveria ter ficado pronta para servir de aclimatação a atletas estrangeiros e fazer parte do legado olímpico dos Jogos Rio 2016, o CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo), em Cascavel, deverá ser aberto em até quatro meses, em março de 2020. Caso a nova previsão se confirme, a abertura ocorrerá exatos quatro anos depois da data inicialmente prevista: março de 2016.

A obra que teve início em maio de 2015 já consumiu mais de R$ 20 milhões de recursos públicos, sendo que foi orçada em R$ 16,3 milhões, com recurso do Governo Federal. Para que fosse “destravada”, entretanto, precisou da celeridade do Governo Estadual, que resgatou R$ 1,2 milhão do convênio com a CEF (Caixa Econômica Federal) para “obras extras” e investiu do próprio caixa mais R$ 280 mil para finalizar a construção.

O impasse que fez com a edificação ficasse cerca de um ano parada se deu, principalmente, pela falta de projetos hidráulicos e elétricos, dois dos quatro itens listados pela CEF como pendentes para liberar o Centro e que tiveram a resolução encaminhada em uma reunião realizada ontem (2), em Cascavel, e que contou com representantes do Governo do Estado, da Federação Paranaense de Atletismo, da Confederação Brasileira de Atletismo e do Governo Municipal.

O aporte financeiro do Estado é para sanar as questões relacionadas a Sanepar e Copel, que são a “parte menos burocrática” do trabalho restante para o término da obra. Com os projetos em mãos, as empresas públicas devem concluir seus trabalhos em cerca de dez dias.

Já o R$ 1,2 milhão resgatado do convênio está sendo utilizado, principalmente, em obras de acabamento e pintura, além da recuperação daquilo que foi deteriorado com o tempo.

Município terá a maior parte no trabalho restante do CNTA

Dos outros dois itens listados pela Caixa Econômica Federal para liberar o CNTA (Centro Nacional de Treinamento em Atletismo), um já está resolvido, que é a questão da licença ambiental para funcionamento. Já o outro é o que mais concentra esforços dos gestores do esporte estadual e municipal, e diz respeito ao acesso ao Centro.

De competência do Município, o asfaltamento de cerca de 350m da Avenida Amazonas, no trecho entre a Avenida Brasil e o portão de entrada do CNTA, é o principal impasse.

Em busca de recurso já sinalizado positivamente pelo Governo do Estado (cerca de R$ 300 mil), Cascavel teria pouco prazo hábil para concluir o asfalto até março, por prazos legais da lei de licitações.

Assim, um paliativo, também já sinalizado positivamente como solução, mas pela CEF, será feito, e será utilizado de base para o asfaltamento, posteriormente.

Estreia com competição

A estreia do CNTA deverá ser com uma competição internacional. A ideia é resgatar o “Três Fronteiras”, que reúne as seleções de atletismo de Brasil, Argentina e Paraguai, com a possibilidade de a equipe do Uruguai participar como convidada. Paralelamente a isso, o local deverá sediar cursos de formação de treinadores da Federação Paranaense e de capacitação de professores da rede municipal para trabalhar com o miniatletismo. A Prefeitura também utilizará o local como contraturno escolar para alunos do último ano da rede municipal. A ideia é que os que jovens que tiverem aptidão para a modalidade passem a treinar em ritmo de rendimento, em projeto a ser desenvolvido pela Federação Paranaense. Já a Confederação Brasileira ajudará com calendário e a viabilizar equipamentos de competição, que foram adquiridos para os Jogos Rio 2016 e não estão sendo utilizados.

Colégio Militar

Em um segundo momento, depois de inaugurado, o CNTA será, sim, transformado em Colégio Militar. Para isso, começará com algumas turmas, apenas, em espaços adaptados para salas de aula, no setor da pista indoor. Paralelamente a isso, deverá funcionar em outro ambiente o Estação Cidadania, programa do Governo Federal, pelo Ministério da Cidadania, que integra em um mesmo espaço diversos serviços oferecidos à comunidade em situação de vulnerabilidade.