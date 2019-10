Clubes de Rotary de Cascavel se mobilizam pela vacinação contra o sarampo

No próximo sábado (19) os clubes de Rotary da cidade de Cascavel estarão mobilizados em parceria com o Centro FAG e a Secretaria Municipal de Saúde, para intensificar a vacinação contra o sarampo. Será o “Dia D” da etapa 1 da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo, que vai até o dia 25 de outubro.

Nesta etapa devem ser vacinadas as crianças com idades de 6 meses até 5 anos de idade. Cabe lembrar que, antes do primeiro ano de vida, a dose não entra na conta do Calendário Nacional de Vacinação. Ou seja, o bebê continuará precisando tomar mais duas injeções.

A concentração das equipes do Rotary e dos cursos de Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia do Centro FAG será junto a Feirinha do Pequeno Produtor, defronte a Prefeitura, no horário das 8 às 12 horas. Além da vacinação contra o sarampo, também haverá outros atendimentos de saúde, como aferição da pressão arterial e glicemia capilar.

A vacina contra o sarampo também pode ser tomada em qualquer posto de saúde.